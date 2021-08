Peter Lanzani liquidó a los críticos de El Reino: "No es mi labor consolar"

El actor de la serie argentina de Netflix que se acaba de estrenar les respondió a quienes hablaron mal de esta ficción. "Puedo empatizar para entender por qué están ofendidos", agregó.

Después de las críticas públicas de algunos hacia El Reino, la serie argentina que se acaba de estrenar por Netflix y que ya es furor, uno de sus actores más destacados como Pedro "Peter" Lanzani salió al cruce de ellos. "No es mi labor salir a consolar a nadie", declaró el joven.

“Para mí esto es ficción, es un juego. La intención nunca es herir sentimientos porque sino me tengo que enojar con cada película de (Quentin) Tarantino, con cada película de (Martin) Scorsese. Puedo empatizar, si quiero, para entender por qué están ofendidos”, profundizó el ex Casi Ángeles (Telefe) en el programa Por si las moscas (AM 1110 "La Once Diez", por Radio de la Ciudad).

"Peter" Lanzani profundizó al respecto: “Nosotros estamos contando una historia y queda a cuenta de todo del espectador. Algo de ese contenido será más verdad y algo más ficcional, pero lo maravilloso de una buena serie o película es la de generar cosas distintas en el espectador”.

La segunda temporada de El Reino según Peter Lanzani

Acerca de la probable continuación de la historia, el artista de 30 años reconoció que “ganas hay de sobra”, pero que ahora las energías están puestas en que "avance y la gente vea la primera temporada”. Y detalló: “Mientras más crezca el consumo, más cartas vamos a tener para la segunda temporada”.

“Trabajar con esto es un placer realmente. Los guiones son súper claros, así que es saber bien lo que hay que hacer y también tener una gran libertad con este director, que permite mucha búsqueda”, amplió mientras elogió a Marcelo Piñeyro.

Peter Lanzani en El Reino es Tadeo

Acerca del muchacho al que interpreta en la obra, resaltó: “Es un personaje positivo que ayuda, que aporta, pero había que seguir sus recursos para marcarle el dramatismo y la historia de su pasado y, en base a eso, darle el color. La realidad es que hay un laburazo de escritorio, de buscar al personaje. Cuando llegás al set y estás frente a la cámara con el resto de los actores y se miran a los ojos, todo eso que indagaste se habilita de una forma mucho más fluida”.

“En lo físico le busqué cosas también para diferenciarme de otros personajes y desaparecer de mi persona. Creo que, a grandes rasgos, funciona en muchas series que se tome el compromiso de cada una de las historias y laburarlas hasta el hartazgo”, reconoció Lanzani, quien concluyó: “Cada uno desde su mundo aportó algo, fuimos conductores entre nosotros. Nadie tiene la fórmula para hacer un éxito, pero lo que sí sabemos es cómo queremos contar la historia que estamos haciendo”.

Por qué critican a El Reino

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) fue durísima con la escritora y guionista de este material, Claudia Piñeiro, y emitió un comunicado oficial muy fuerte en el que afirmó que la serie de Netflix fue creada “desde la base del odio para generar rechazo social a un colectivo religioso. Es un acto que no realza la belleza de una profesión que se debería caracterizar por la transparencia y pureza intelectual y creativa, y no por usar la actuación para denostar y fogonear el rechazo social a quienes piensan distinto a quien produce esa obra”.

"Es sabido el encono que ha expresado la escritora y guionista de esta obra desde su militancia feminista durante el debate de la ley del aborto hacia el colectivo evangélico de la Argentina, representado por millones de ciudadanos que no coincidían en su posición respecto del tema”, ahondaron desde ACIERA.

Y, por último, afirmaron que El Reino "usa el arte para inventar una ficción con el fin de crear en el imaginario popular la percepción de que quienes lideran esas comunidades religiosas sólo tienen ambiciones de poder o de dinero”.