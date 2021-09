El mal momento que vivió Jimena Barón en ShowMatch: "Me terminaron de matar"

Viviana Saccone y Ernesto "Tito" Díaz bailaron La Tonta y la cantante recordó el significado de la canción y cómo atravesó el peor momento de la pandemia.

Para el ritmo "Una que sepamos todos" de ShowMatch: La academia, Viviana Saccone y Ernesto "Tito" Díaz decidieron montar un cuadro al ritmo de La Tonta, el tema con el que Jimena Barón se lanzó como cantante, en el que hizo referencia a su relación fallida con Daniel Osvaldo, con quien tuvo una fugaz reconciliación a mediados de 2020. El cuadro terminó con un descontrolado llanto de la jurado.

Al escuchar su música, la artista rompió en llanto. "Para mí, esta canción es muy importante. La canté en esta pista por primera vez y significa muchas cosas, algunas que pensé que quedaron en el pasado y, por ahí, no es tan así. Entonces, sigue siendo muy significativa", empezó, con angustia. Y agregó, en referencia a cómo se vio afectada su trabajo durante el último año y medio: "Por otro lado, justo hoy es el primer día que puse La Cobra (otra de sus canciones) en el auto porque todo este tiempo de pandemia se cortó mi carrera en un momento que me estaba yendo bastante bien. Yo no pude escuchar más mi música y hoy ya estaba medio rara. No sabía que iban a cantar esta canción y me terminaron de matar. Extraño mucho cantar y me da mucho miedo".

Por último, la artista de 34 años reflexionó sobre el acercamiento que tuvo con Osvaldo, con quien tuvo a su hijo Morrison (7) en mayo de 2020, luego de haberlo denunciado públicamente por violencia verbal y psicológica. "En lo personal, todos saben que este tema es muy importante. En un momento pensé que La Tonta era mi pasado y la pandemia me trajo situaciones y me mueve muchas cosas", añadió.

Al momento de las devoluciones al equipo de Saccone, Pampita aprovechó para dedicarle cálidas palabras a su compañera. "Primero le quiero decir a Jime que ella no es ninguna tonta, nunca lo fue. Que la canción se llame La Tonta no quiere decir que lo seas, vos sabes la mujer que has sido siempre", manifestó la modelo y señaló que "el tonto" fue Osvaldo por perderse "semejante mujer". Pero además, aprovechó para darle un consejo al público femenino: "A todas las tontas que están del otro lado, están a tiempo y salgan de ahí urgente, corriendo, hasta que el que esté al lado no las vea como una tonta".

Y al volver a tener la palabra, Barón se explayó con más tranquilidad. "A mí me costó mucho La Cobra, porque después de hacer La Tonta hice La Cobra, y un poco la gente se creyó que yo ya había resuelto La Tonta y que era una heroína y que no tenía más problemas. Pero después de La Cobra, viene la pandemia y yo pasé un momento personal muy particular", explicó. Asimismo contó que sintió mucha vergüenza al volver a apostar por una relación con el exfutbolista y que las críticas que recibió en las redes la hirieron tanto que decidió no hacer shows virtuales y cerrar todos sus perfiles para poder enfocarse en tratar sus ataques de pánico.