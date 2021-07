La propuesta de Macri que sorprendió a El Dipy: "Me dijo que lo arme"

El Dipy sorprendió a Juana Viale y le reveló la propuesta que Mauricio Macri le hizo el día que tuvieron un encuentro y se tomaron una foto. Qué fue lo que le dijo.

El Dipy, hombre funcional al macrismo y a los medios hegemónicos por caracterizarse como un miembro de la antipolítica, dijo presente en el programa de Juana Viale. En una de las charlas que mantuvo con la conductora, el cantante antikirchnerista reveló la charla que mantuvo con Mauricio Macri el día que se sacaron una foto juntos.

Ante la mirada de Viviana Saccone, Carlos Belloso y Sofía Pachano, quienes también formaron parte del programa Almorzando con Mirtha Legrand, por la pantalla de El Trece, El Dipy manifestó que Macri -interesado en sumarlo a su partido como así también ocurrió con Maximiliano Guerra y Alfredo Casero- le hizo una curiosa propuesta: "Sólo en el final me dijo que arme mi propio partido. Es más, cuando yo me fui de la casa me dijo: ‘Vos tenés que involucrarte, meterte’. Ahí pensé ‘listo, me engancha’".

Luego, Juana Viale le consultó al verborrágico ultraopositor si tiene pensado lanzarse como candidato en la política: "¿Te vas a dedicar a la política o no?". Pese a que no deja de militar para el macrismo con mensajes colmados de odio, respondió: "No, por ahora no". Aun así, la conductora le repreguntó: "¿Pero te interesaría algún día?". Y el cantante le admitió: "Todo es política en la vida, todos estamos haciendo política. A este país le falta sentido común".

El Dipy le pidió una foto a Mauricio Macri por redes y luego mantuvieron un encuentro.

El comentario de El Dipy que descolocó a Juana Viale en El Trece

Como si fuera poco, El Dipy le hizo una picante aclaración a Juana Viale durante la transmisión del programa: "Yo no tendría que estar en esta mesa". Sorprendida por el comentario, la conductora le consultó el motivo por el cual no debería haber sido invitado. De manera tajante, el músico explicó: "Porque hoy deberían venir políticos que lo quiera la gente y hablar de lo que hicieron o de lo que hay que hacer por el país, no tendría que estar yo opinando sobre ellos, no porque lo merezca o no. Sería mejor que venga acá una persona a contar los logros que hizo".

Fuerte denuncia de Bolivia vs. Macri: aseguran que envió armas para la dictadura de Áñez

El golpe de Estado que sufrió Evo Morales durante 2019 no sólo estuvo perpetrado desde el interior de las fuerzas armadas de Bolivia. Tras una denuncia del gobierno de Luis Arce, se supo que el gobierno de Mauricio Macri envió armamento bélico que se utilizó para reprimir protestas en las calles. Alberto Fernández envió un pedido de disculpas luego de que se conozca la situación.

En una conferencia de prensa, el Canciller boliviano, Rogelio Mayta aseguró: "Hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia que el gobierno de Macri en Argentina aportó con material para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno de facto de Añez". En la misma conferencia, el canciller mostró que encontraron una prueba que es una carta del 13/11/2019 en la que el comandante Jorge Terceros agradece al embajador argentino la colaboración del Gobierno de Mauricio Macri.