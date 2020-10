El papelón de El Dipy que provocó la burla de Ricardo Fort

El Dipy estuvo junto a Jey Mammon en el programa Estelita en Casa y aprovechó para contar anécdotas que nunca antes había contado. Entre ellas, un papelón que protagonizó en una obra de teatro de Ricardo Fort que le valió las burlas del mediático "por un mes".

"Lo peor que me pasó, y hasta fue muy gracioso, fue en el 2013 cuando trabajé con Ricardo Fort, me contrató para su obra de teatro. La verdad nunca supe para qué me contrató en su obra "Fort con caviar". Yo salía a cantar, me pusieron un traje, parecía el Tío Cosa (personaje de Los Locos Adams)", recordó el cantante macrista, ante las risas de Estelita.

"Una noche, el productor Alejandro Arellano, me dice: dale que entrás, ponete en patas y salís. Yo no sabía ni hablar. Me saqué las medias, los zapatos, y así entré", relató El Dipy. De esta manera hizo el ingreso al escenario de traje pero descalzo, ante la mirada de Fort y del público.

La reacción de mediático quedó marcada en la memoria del cantante: "Fort me cargó un mes con eso. Estuvimos 1 hora cargándome arriba del escenario con 400 personas". Aun así, aprovechó la anécdota para dedicarle unas sentidas palabras de afecto: "Lo amo a Ricardo, tengo un lindo recuerdo. Fue un gran tipo y lo aprecio un montón".

El Dipy explicó qué medidas tomaría si fuera presidente

El Dipy se convirtió en uno de los opinólogos más convocados para hablar sobre política en televisión. Acérrimo tuitero, se refirió a cuáles serían sus prioridades si él fuese Presidente de la Argentina. "Estamos muy mal", disparó el cumbiero, que se mostró crítico y opositor del Gobierno de Alberto Fernández.

"Un amigo me pregunto en joda, qué haría si fuera presidente", arrancó El Dipy, con un extenso hilo de las nueve medidas que tomaría en caso de ser el mandatario del país. "1) Ministro que no trabaje para la gente, a la calle; 2) Gente que curra en mi mandato, en cana sin escalas; 3) Intervengo todos los municipios, encuentro un choreo, todos en cana y nunca más un cargo político", escribió.

Y agregó: "4) Corto todo tipo de impuestos que usaron los políticos para robar; 5) Los que tengan causas o estuvieron en algo turbio, no pueden presentarse a ningún cargo; 6) Que revisen todas mis cuentas, prontuario y si tengo algo mínimo, que me destituyan; 7) Si la oposición de mi partido tiene buenas ideas que le sirvan a la gente, serán bienvenidos a ponerlas en marcha".