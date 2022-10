El Cadete volvió con Roberto Navarro y planteó un juego en El Destape

Pedro Rosemblat, "El Cadete", volvió a El Destape con muchísimo humor y le propuso al público un divertido juego.

Pedro Rosemblat, "El Cadete", volvió a El Destape Radio y se reencontró con Roberto Navarro. En el debut de El Destape Sin Fin, el humorista hizo reír a todos con sus intervenciones y también propuso un divertido juego.

"¿Qué hacés, Roberto? ¡Felicitaciones!", sorprendió Rosemblat a Navarro al abrir la puerta del flamante estudio, e inmediatamente después se fundieron en un abrazo. "Che, felicitaciones. Más allá de todos los chistes que vamos a hacer a partir de ahora, me pone muy contento", expresó, con mucha alegría.

"Pepe" recordó los tiempos de gobierno de Mauricio Macri, época en la que surgió el personaje de "El Cadete". "Me pone muy contento porque me acuerdo de la mala. Me acuerdo de la mala... y si bien en términos colectivos no estamos en la mejor, la verdad que acá has armado muy zarpado y muy potente y es importante también escuchar un poquito de esperanza", señaló.

Rosemblat también resaltó: "Entre tanto desánimo y tanta facilidad para decir que estamos muertos, que estamos perdidos y que somos un desastre... y que es un poco cierto que somos un desastre, bueno, también un poquito de...". "Yo decidí que no vamos a perder", le aclaró Navarro al instante. Entonces, Carla Pelliza intervino y le preguntó: "¿lo decidiste vos?". "Sí, siempre tiene que haber alguien que decide", agregó el conductor.

El divertido juego que "El Cadete" propuso en El Destape

En uno de los tramos del programa, Pedro Rosemblat propuso un divertido juego para que el público pueda participar. "Yo leo mucho los diarios y lo que hice fue recopilar algunos títulos en el último año. Y ustedes tienen que simplemente adivinar si es verdadero o falso", comentó "El Cadete".

En dicho marco, Roberto detalló la consigna: "Hay que adivinar si el título existió, si salió en un portal o si lo inventaste vos". Y finalmente, Rosemblat comenzó a mostrar en pantalla algunas frases y titulares de los medios de comunicación para que la gente pueda participar.

Máximo Kirchner visitó El Destape Sin Fin y opinó qué cree que hará Cristina Kirchner de cara a las elecciones 2023

El diputado Máximo Kirchner visitó los estudios de El Destape Sin Fin y fue consultado acerca de quiénes serán los candidatos del peronismo de cara a las elecciones 2023. "Creo que Cristina (Fernández de Kircher) no va a ser", expresó. Además, el dirigente de La Cámpora dijo que hace "mucho" que no habla con el presidente, Alberto Fernández. "No tengo idea en qué andan", manifestó. "Lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas, es no votarlos", dijo Kirchner al referirse a la oposición liderada por el exmandatario, Mauricio Macri. Ante eso, explicó que desde el peronismo se buscará "la a mejor opción". "Si hay segunda vuelta hay segunda vuelta", aclaró.

"¿Cuáles son los candidatos del peronismo?", le preguntó Roberto Navarro, durante la entrevista concedida a El Destape radio. "Hoy por hoy no tiene", indicó Máximo. "Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído, (el ministro de Economía Sergio) Massa, dijo que no; y creo que y creo que Cristina (Fernández de Kirchner) tampoco va a ser, así que habrá que ver".