Kim Kardashian supera prueba clave para convertirse en abogada

Kim Kardashian ha superado un obstáculo clave en su intento poco convencional de convertirse en abogada.

La estrella de la telerrealidad y empresaria dijo el lunes en Twitter https://twitter.com/KimKardashian/status/1470395139424088066 que había aprobado el Examen de Estudiantes de Derecho de Primer Año de California, una prueba de un día de duración que se exige a los aspirantes a abogados en el estado que no toman el camino tradicional de asistir a una escuela de derecho acreditada.

"OMFGGG PASÉ EL EXAMEN DE ABOGADOS DE PRIMER AÑO!!!!", escribió a sus 70,7 millones de seguidores, publicando fotos de ella posando con un mono azul brillante. "Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la escuela de derecho, sepa que esto no fue fácil, ni me lo dieron".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aprobar el examen -más conocido como "baby bar"- significa que Kardashian puede continuar sus estudios en derecho y podrá hacer la prueba final para ser abogada. Ella dijo en 2019 que estaba estudiando para convertirse en una abogada a través de lo que se conoce como el Programa de Estudio de la Oficina de Derecho, en el que aspirantes a abogados se entrenan bajo la supervisión de un abogado o juez con experiencia.

California se encuentra entre el puñado de estados que tiene un programa de este tipo y es el único con un examen para estudiantes de primer año.

La información sobre la tasa de aprobación del examen del 26 de octubre al que se presentó Kardashian no estaba disponible todavía, pero sólo el 21% de los que se presentaron al examen en junio lo aprobaron, menos de la mitad de la tasa del examen más reciente del estado.

El Colegio de Abogados de California dijo el lunes que los resultados del examen son confidenciales y que no podía confirmar que Kardashian aprobó.

Kardashian, cuyo padre Robert Kardashian formó parte del equipo de defensa de O. J. Simpson durante su juicio por asesinato en 1995, ha dicho anteriormente que quiere convertirse en abogada para trabajar en la reforma a la justicia penal.

(Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)