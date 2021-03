Papelón de Feinmann: el ministro de Salud uruguayo dejó en offside cuando quiso atacar a la Argentina

Feinmann entrevistó a Daniel Salinas, ministro de Salud de Uruguay, buscó que critique a la Argentina y le salió mal

El periodista ultramacrista Eduardo Feinmann intentó una nueva operación en contra del gobierno de Alberto Fernández y le salió mal. Esta vez, en el aire en El Noticiero por la señal televisiva LN+ se comunicó con el ministro de Salud de Uruguay, Daniel Salinas, más para que se despache en contra de la Argentina que para informar sobre el plan de vacunación en el país vecino.

Uruguay, el país gobernado por Luis Lacalle Pou, inició el 1 de marzo su plan de inmunización masiva contra el coronavirus con dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. Al respecto, la pregunta de Feinmann lejos de buscar información fue para chicanear. "¿Cuál es el plan de vacunación que tienen a ver si podemos copiar algo de ustedes?", lanzó el periodista, pero resulta que Salinas venía escuchando el programa opositor por LN+ y más o menos vio con qué se iba a encontrar.

"Yo estaba escuchando atentamente el programa. No quiero entrar en ningún tipo de polémica interna con el país hermano", definió categóricamente y agregó: "Máxime que mi abuelo nació en Santa Fe, así que menos que menos". Feinmann se quedó mudo y el titular de la cartera de salud uruguaya aprovechó para compartir cómo avanza el plan de vacunación tras haber dejado para después las dosis que irían a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 Covax.

Luego de pasar la mayor parte de 2020 como modelo en la región por su exitoso control de la pandemia, Uruguay registró a partir de noviembre un fuerte crecimiento de casos en un país con 3,4 millones de habitantes. "Nosotros en este momento llevamos vacunados desde el 1 de marzo al día de hoy 337 mil personas. Eso hace a un 12% de la población objetivo a vacunar que son los mayores de 18 años", explicó Salinas.

"Comenzamos un plan de vacunación que contempló a los servicios esenciales: militares, policías, bomberos, personal de la salud y docentes que no son estrictamente considerados esenciales, pero para nosotros sí. Luego abrimos la franja a 50 a 70 años en virtud de la autorización que teníamos para Sinovac y la comenzamos en las cárceles en donde terminamos esta semana", agregó.

Feinmann no estaba tan interesado en la exposición del funcionario uruguayo pues, tras interrumpirlo, le preguntó: "¿en Uruguay hubo vacunados VIP? ¿Nadie se salta la cola?". "Agendándose seguramente sí al igual que cualquiera. Lo que usted quiere dar a entender no es así. A mí me tocó vacunarme tardíamente y el presidente lo hará en Semana Santa", respondió Salinas al tiempo que aclaró que las vacunas que están aplicando son la de Pfizer y la de Sinovac que viene directamente de China.

"No hubo intermediación, vinieron directamente de China. Hemos puesto mucha fe y mucha esperanza en Covax pero notoriamente no estuvo a la altura. Con estas vacunas nuestro plan continúa en pie más allá de Covax", añadió y le notificó a Feinmann que la comunicación podría interrumpirse ya que tenía "10% de batería" por lo que volvió a aclararle que sus intenciones no eran las de opinar sobre la situación en Argentina en donde ya fueron aplicadas más de un millón de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

"No queremos hacer ningún tipo de fricción ni de polémica con nadie, sólo exponer que esto está siendo un éxito porque se ha estado muy encima de los temas. Por eso no descansamos y salimos a buscar bilateralmente cuando estuvo lento el Covax", completó el ministro uruguayo.