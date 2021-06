El repudiable comentario de Feinmann en vivo: "Genocidas"

Eduardo Feinmann, uno de los periodistas que más militó la anticuarentena en los tiempos en los que todavía no había vacuna, se quejó por la cantidad de muertos que hay por coronavirus en la Argentina. De terror...

En plena campaña de vacunación contra el coronavirus, y mientras el Gobierno Nacional sigue incorporando millones de dosis para que se apliquen en todo el país, periodistas funcionales a la Oposición como Eduardo Feinmann continúan operando para deslegitimar las acciones del oficialismo. En esta oportunidad, y luego de que militara la anticuarentena en los tiempos en los que ni siquiera se había creado una vacuna en el mundo, se indignó por las muertes por Covid-19 y tildó al Gobierno de "genocida". Una verdadera vergüenza...

Durante el programa que conduce en La Nación+ -medio que responde a los intereses de Mauricio Macri-, Feinmann cargó contra Alberto Fernández por la gestión que viene realizando en materia sanitaria: "La inflación no para, los muertos por el Covid-19 no paran. Vos lo mostraste muy bien hoy. Llegamos a los 86.000 muertos, es un número...".

Luego, y tratando de comparar al Oficialismo con una dictadura, el verborrágico periodista sostuvo: "Este Gobierno es un Gobierno de genocidas (sic). Sé que se va a enojar conmigo, deben estar pegando el grito en el cielo. Y agregó: "La verdad, muchas de estas muertes y miles de estas muertes se podrían haber evitado".

Frente al silencio incómodo de su compañero de trabajo, quien nada dijo durante el descargo que hizo, Feinmann continuó: "Este gobierno va a ser recordado por Covid-19. Me van a decir o nos van a venir a decir a nosotros: 'Es la pandemia'. No, no, esperá un poquito: 'Ya sabemos que es la pandemia, el tema es que tendrías que haber hecho bien las cosas para evitar muertos".

Feinmann no resiste ni un archivo: en junio de 2020, cuando todavía no se habían creado las vacunas en el mundo, se quejaba de la cuarentena

En junio de 2020, y pese a que el aumento de casos de coronavirus seguía en aumento en la Argentina, Eduardo Feinmann se indignaba, tanto en las redes sociales, como en los programas de televisión por la propuesta de algunos sectores de aplicar más restricciones a la circulación para frenar el avance de la enfermedad. Para colmo, alentó a los grupos que militaron la anticuarentena.