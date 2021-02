En una nueva edición de El Noticiero al aire de LN+, el periodista Eduardo Feinmann volvió a ser fiel a su estilo que parecía no haber traído a los estudios de la señal de TV de La Nación. Esta vez, se tiró en contra del curso de género dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para obtener la licencia de conducir en el país y se le soltó la cadena.

"Con esto que les voy a comentar, Argentina despega definitivamente", ironizó el periodista que se obsesionó con el neologismo "feminazi" para frivolizar la violencia de género que todos los días ocupa los titulares. Mientras que las risas y la burla del panel que lo acompaña se escuchaban a viva voz, Feinmann insistió con su desentendimiento: "No entiendo", expresó al tiempo que preguntó "¿qué tiene que ver el culo con la autopista?".

La frase y la vehemencia de Feinmann causaron sorpresa, ya que días atrás quedó explicitado por Jonatan Viale que el canal del diario La Nación les prohibió terminantemente pronunciar insultos al aire o frases poco decorosas. De esta forma, el conductor volvió a mostrar la cara que tenía en A24, donde fue un éxito en el ratign.

A continuación, la nueva cara del canal de la derecha siguió despachándose, como ha hecho siempre, en contra de las políticas de género y pasó completamente por alto la realidad estructural que recrudece la violencia de los hombres en desmedro de las mujeres y que requiere de acciones concretas para subvertir la situación. "Se deberá completar un curso sobre género, que tendrá temáticas como el patriarcado, femicidios y el acceso y la participación de mujeres en el sector de transporte", insistió con tu tono burlón.

En esta línea, interpeló a sus televidentes y señaló: "Usted va a tener que saber algo sobre el sexismo, el patriarcado, la discriminación positiva..." y volvió con el chiste que le causa gracia solamente a él y sus amigos: "Si llega a desaprobar por la orientación afectiva, erótica y sexual seguramente no le darán la licencia de conducir", sentenció.

Para cerrar su exposición, volvió a caer en un desentendimiento a su medida: "Si reprobás esto no te dan el carnet, no vas a poder conducir. No entiendo qué tiene que ver el carnet de conducir con, por ejemplo, el androcentrismo".

El curso de género dispuesto por Seguridad Vial que no le gusta a Feinmann

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso que a partir de ahora, para obtener la licencia de conducir en el país se deberá completar un curso sobre género, que tendrá temáticas como el patriarcado, femicidios y el acceso y la participación de mujeres en el sector de transporte.

La importancia de la nueva medida reside en la incorporación de normas de género para promover "valores de igualdad y la deslegitimación de la violencia contra las mujeres en la conducción de vehículos, la vía publica, la seguridad vehicular, y todo lo relativo a la materia".