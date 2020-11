En las últimas horas, y a través del Decreto 883/2020 del Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández dio el visto bueno para el autocultivo controlado de cannabis medicinal. La medida dio la vuelta en todo el país y, por supuesto, también llegó a los oídos de Eduardo Feinmann, que en varias oportunidades se ha mostrado en contra de la legalización del consumo de marihuana. Curiosamente, un usuario de Twitter le mandó un picante mensaje al periodista y este respondió con bronca.

De acuerdo a la Ley 27.350 de uso medicinal del cannabis "resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica. Existen experiencias a nivel internacional que indican que, en un marco de seguridad y calidad, junto con el acompañamiento médico, se reducen los daños potenciales que el uso del Cannabis de un mercado no controlado puede producir".

Si bien habrá que tener una autorización para poder utilizarlo, lo cierto es que la medida reflotó el debate sobre el consumo de la marihuana. Justamente, uno de los periodistas que más se opone a este último tema puntual es Feinmann. Un hombre se acordó de lo que el verborrágico conductor de América TV ha manifestado al respecto en varias oportunidades. Por eso, optó por escribirle en las redes sociales: "Autorizaron el autocultivo de cannabis para uso medicinal. ¡Que feo día para ser Eduardo Feinmann!".

No contento con el comentario, el periodista de 62 años enfureció y le respondió al usuario de Twitter, dejando en claro que continúa en contra del consumo de la hierba: "Es sólo para aceite, no para fumárselo. No es para armar chaturutos. Que tenga buen día".

En 2014, Andy Chango debatió con Eduardo Feinmann sobre el consumo de la marihuana:

En aquella oportunidad, el músico Andy Chango desafió a Feinmann a un partido de tenis para demostrarle que estaba mejor físicamente: "Vine al programa porque lo canjeé por un partido de tenis con Feinmann para demostrar que estoy mejor que él. Por ese concreto motivo vine y espero, Eduardo, que cumplas tu palabra porque hace meses que me estás dando largas con lo del partido. Vine por un partido de tenis, la marihuana me parece un plomo como tema de debate. Llamame para hablar de coca que me entusiasmo más, esto está caducado, es un diálogo del pasado".

¿El resultado? Chango le ganó el encuentro de tenis al periodista...