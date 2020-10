"El pelotudo soy yo": Feinmann se peleó con Facundo Pastor en vivo

Eduardo Feinmann protagonizó una dura pelea con Facundo Pastor en pleno vivo de América TV. El periodista se mostró furioso luego de debatir acerca del conflicto por las tierras de Santa Elena, Ente Ríos, que Dolores Etchevehere le reclama a su familia y, principalmente, a su hermano Luis Miguel Etchevehere, el ex presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri.

Durante el programa, el conductor comenzó cuestionando el reclamo de Dolores y Pastor se paró en la vereda de enfrente. "Yo pretendo vivir en un país distinto al tuyo. En serio. Me enojo con vos porque yo creo que vos querés vivir en un país y yo pretendo vivir en otro distinto. Te veo afecto a estas circunstancias, las dejás pasar y hay cosas que son blanco o negro. No hay grises con esto", afirmó Feinmann y cruzó a Juan Grabois, abogado de Dolores que ocupó las tierras que la mujer reclama: "Es un delincuente".

Teniendo en cuenta que el juez Raúl Flores rechazó el fallo de desalojo, indicando que "la sucesión que realizó la familia no había sido concluida" y que el accionar de Grabois "no es una toma", Pastor tomó la palabra y sostuvo: "A la mañana, en La Red con Novaresio, el juez dio una mirada. Yo no soy afecto a nadie. Si el juez dice algo que efectivamente nos convence, respetamos la Justicia. Si dice algo que no te convence, el tipo no tiene razón en lo que dice..."

Molesto por el comentario, Feinmann disparó contra Flores e indicó: "Lo que dice el Juez es una burrada. Como ya se sacó el peso de encima, el mismo burro te dice que no sabía". Y su compañero volvió a marcarle la cancha: "¿A vos no te parece increíble que una situación familiar sea un tema de Estado? Si esto involucra al Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, a la Policía y nos involucra a nosotros".

Una vez más, el periodista cuestionó el accionar de Dolores y también criticó a la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti: "Yo no me involucro. A mí, los Etchevehere me tienen sin cuidado. Que hagan lo que se les cante. Yo lo que veo es que la política se metió. Grabois y funcionarios públicos se metieron en ese campo. Una funcionaria durmió ahí. ¿Cómo un funcionario público permite que se cometa un delito?".

El cruce de Feinmann y Pastor:

-Pastor: "Yo estoy esperando a que la Justicia falle. Mirá si vamos a tener un país parado por los líos que hay de herencias. Dolores Etchevehere dice que ella tiene una parte del campo".

-Feinmann: "No, pero acá hay una documentación... ¿Esto no sirve? El mismo escribano te muestra esto, firmado por la señora Dolores".

-Pastor: "Eduardo, en un conflicto, necesitás que la Justicia..."

-Feinmann: "Quedate tranquilo, Pastor. Quedate tranquilo, vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo".

-Pastor: "Pero yo no dije eso, Eduardo".

-Feinmann: "Ya lo sé que no lo dijiste, pero sé que lo pensás. El periodista sos vos. Quedate tranquilo que el pelotudo soy yo".

-Pastor: "Pero decime de dónde sacás que yo pienso que sos un pelotudo".

-Feinmann: "Debo tener un mal día. Te mando un gran abrazo. ¿Necesitás que un juez te diga esto?".

-Pastor: "Necesitás que un juez resuelva una sucesión y una herencia que no tiene un inventario".

-Feinmann: "La señora ya cedió su parte en esta escritura".

-Pastor: "¿El juez no lo vio esto? ¿Está presentado en la causa o lo tiene el escribano de Etchevehere?".

-Feinmann: "No me vas a tomar exámen, Facundo. Te agradezco mucho. Buenas noches, hasta mañana".