Duki y Kicillof, la referencia más insólita en el nuevo disco del músico

Duki mencionó a Axel Kicillof en "Luna", un track de su nuevo disco de estudio.

Duki lanzó "Desde el fin del mundo", su segundo disco de estudio, y desde entonces se convirtió en tendencia en todas las redes sociales. Las canciones de la nueva placa rápidamente empezaron a sumar miles de reproducciones que se convirtieron en millones en tan solo algunas horas. Sin embargo, una de las curiosidades que más sorprendió se dio en "Luna", cuando el trapero más importante de la escena urbana argentina menciona a Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

"Luna" está exactamente en el medio de la nueva placa de Duki, ya que es el noveno tema. En él, además de ser responsable de la producción, Asan suma algunas rimas como cantante, una faceta que viene desarrollando cada vez con mejores resultados. "Dicen que mi estilo es atípico / Mi historia es leyenda, soy bíblico" comienza Duki en su segunda intervención en la canción. La mención al gobernador bonaerense llega en la siguiente barra: "Triplico, mejoro lo' dígito', no soy economista ni Kicillof".

Sin hacer una declaración netamente política para mostrarse cercano o lejano al dirigente peronista, el cantante usa a Axel Kicillof como cierre para su rima. En una temática clásica para los artistas de la música urbana, los intérpretes resaltan lo alto que llegaron gracias a su talento. Por eso Duki escupe que, sin ser economista "ni Kicillof", él consigue triplicar y mejorar sus dígitos. Una mención particular e inesperada para uno de los políticos jóvenes que más repercusión tiene en el último tiempo.

A diferencia de su colega Wos, Duki no suele inmiscuirse en cuestiones políticas ya que considera que debido a su posición y difusión, tiene una responsabilidad mayor. Eso mismo había comentado cuando se produjeron las elecciones presidenciales del 2019 ante las consultas de sus seguidores. En aquella oportunidad, el popular cantante se había mostrado escéptico a la posibilidad de que el país cambie a través de las urnas: "A esta altura está más que claro que votar o no, no va a traer el cambio. El gobierno tampoco".

"La presidencia es una pantalla de humo, hay una mesa chica de gente con poder que elige por nosotros. Hoy no importa quién, el pueblo tiene que hacer el cambio con sus manos y sus actos", agregó el cantante en sus historias de Instagram el día que se realizaron las PASO en el 2019, que terminarían con una paliza de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner frente a la que integraban Mauricio Macri y Miguel Ángel Piccheto.