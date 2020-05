Dramática revelación de Nazarena Vélez sobre su adicción a las anfetaminas

Nazarena Vélez abrió un usuario en Youtube en esta cuarentena y aprovechó el espacio para dar un mensaje contra las adicciones. Entre los relatos de sus propias vivencias se destaca una ocasión en la que estuvo al borde de la muerte.

"Un día me zarpé con las pastillas. Me había comido una hamburguesa y en mi cabeza entendía que, cuantas más pastillas tomara, más rápido iba a quemar lo que había comido. Esa noche me desperté con el corazón que me latía sin parar y sin poder mover medio cuerpo. Me podría haber muerto. El médico me dijo que había tomado el equivalente a treinta rayas de cocaína. Fue una sobredosis de anfetaminas. Me podría haber estallado el corazón", reveló la mediática, que también conversó con el programa Confrontados.

El episodio sucedió cuando Nazarena tenía 35 años. "Ya los tenía a Barbie y al Chino y pensé que me daba un infarto. Llamé a mis viejos y les pedí ayuda porque sentía que me moría", reveló. "Tomé laxantes y diuréticos , cosa que me arruinó para siempre. Nunca más pude ir al baño como una persona normal. Acostumbré a mi organismo a algo que no es natural a través de químicos", detalló.

La adicción comenzó durante sus primeros tiempos como modelo cuando estaba obsesionada por ser flaca para alcanzar el éxito: "En esa época, una amiga me ofreció unas pastillas que supuestamente eran geniales aunque, según ella, te dejaban la boca un poco seca".

Luego, enojada consigo misma, agregó: "¿Solo seca la boca? Chicos, no saben lo que son esas pastillas . Te secan la boca, la lengua, te sacan el hambre, tenés ganas de devolver, no son naturales. Me llevó diez años dejarlas porque me encantaban los resultados que daban".