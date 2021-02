Murió Ricardo Silva: quién era y por qué marcó una época en Dragon Ball Z

Una noticia causó impacto no sólo en México sino también en distintos puntos de Latinoamérica. Falleció Ricardo Silva, actor mexicano de doblaje y cantante de los temas de "Dragon Ball Z", serie animada que se hizo popularmente conocida a mediados de los '80 y durante la década de los '90. El artista había sufrido serias complicaciones de salud debido al coronavirus.

"Dragon Ball Z" es un manga escrito por Akira Toriyama, que luego llegó a la televisión. El programa gira en torno a la historia de Gokú, un guerrero saiyajin que tiene como objetivo proteger a los seres humanos que habitan en la Tierra y que son invadidos por seres superpoderosos que tienen como fin conquistarla o destruirla.

Nacido el 7 de febrero de 1954, Silva no sólo fue el artífice de la canción de dicha serie sino que también participó de producciones como "Winnie Pooh", "Las Tortugas Ninjas", "Casper", "Digimon" y "Los Súper Campeones", entre otras. Lamentablemente, a los 67 años, falleció por complicaciones derivadas del coronavirus. Así lo informó la cuenta oficial de la Asociación Nacional de Actores en México.

, escribió la mencionada entidad a través de una publicación que realizó en su cuenta de Twitter.

En tanto, y desde la cuenta oficial de Silva, los encargados de utilizar sus redes sociales emitieron un sentido mensaje del propio artista antes de morir: "A mis amigos y seguidores, gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello".

"Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes. Perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda... Yo ya estoy bien", agregó Ricardo Silva.

Las famosas películas en las que Ricardo Silva participó como actor de doblaje:

Con una gran trayectoria, Ricardo Silva participó como actor de doblaje en filmes como "Scary Movie 3", "Los Ángeles de Charlie al límite", "Matrix", "Los Muppets" y "Mago de Oz".