La extraña señal que recibió Verónica Ojeda de Diego Maradona

En vivo en el programa Polémica en el Bar, la expareja del crack del fútbol ya fallecido protagonizó un momento muy curioso. "¡Está acá!", coincidieron en América TV.

Casi nueve meses después de la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda fue invitada para hablar de su expareja en el programa Polémica en el Bar (América TV). Mientras debatían acerca de la parte de su vida junto al crack del fútbol, sucedió algo extraño en vivo que fue interpretado como "una señal" por los presentes en el canal. "¡Está acá!", coincidieron en referencia al "Diez".

En plena conversación, la panelista del ciclo que conduce Mariano Iúdica de lunes a viernes por la noche Marcela Tauro le preguntó a la rubia: "¿Tenés mensajes de Diego? ¿Recibís mensajes de parte de él?". "¡Soñé con Diego! Fue justo el día en el que tenía que declarar en la causa de Leopoldo Luque. Él me mostraba algo... Fue fuerte ese día", respondió Verónica Ojeda sobre Maradona para la sorpresa quienes compartían el piso de la señal abierta con ella.

"¿Y señales? ¿Tenés señales?", insistió Iúdica. Entonces, quien fue la pareja del crack durante seis años, entre 2012 y 2018, se explayó: "Sí, en mi casa. Lo que pasa es que mi casa de Ezeiza la hicimos juntos... Entonces, está llena de cosas que me recuerdan a él".

Sin embargo, lo más extraño ocurrió al final: en ese instante, el conductor se dio cuenta de que una mosca estaba girando cerca de Ojeda. "¡Esto nunca pasó en la historia del programa!", exclamó el periodista de manera muy verborrágica, fiel a su estilo. "¡Y era enorme!", acotó la invitada, desconcertada por el hecho. "¡Está acá!", remató Tauro al respecto.

La disputa entre Verónica Ojeda y las hermanas de Diego Maradona

Puntualmente en referencia a las palabras de las mujeres, que resaltaron que cuando el "Pibe de Oro" estaba con Rocío Oliva podían juntarse en familia pero con el resto de sus exparejas no, Ojeda lo desmintió: “Dijeron cualquier barbaridad porque no es así, realmente. Es un cachivache lo que dijeron. Tanto con Claudia (Villafañe) como conmigo siempre tuvieron relación... No es que nosotras no existíamos en la vida de los Maradona. Ella tiene dos hijas con Diego y yo lo tengo a ´Dieguito´”.

La mamá de "Dieguito" Fernando Maradona y profesora de educación física se mostró avergonzada por la actitud de las tías de su hijo y aseguró además que Matías Morla, el exabogado de "Pelusa", está intentando desunir a los legítimos herederos del astro.