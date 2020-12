Detalles inesperados sobre un obsequio que se reveló en las últimas horas.

En las últimas horas, se conoció un regalo secreto que Vladimir Putin (presidente de Rusia) le realizó a Diego Maradona y Verónica Ojeda años atrás. Hasta el momento, se desconocía este obsequio secreto que Mario Baudry terminó por confirmar en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM). Tras ser consultado por el panel liderado por Ángel de Brito, la actual pareja de la protagonista aseguró que este presente está guardado.

“Tengo entendido que el presidente Putin le regaló un árbol de oro y diamantes a Maradona. ¿Lo pudieron encontrar?”, manifestaron al aire de El Trece. Sin rodeos, el novio de Verónica Ojeda respondió: "Eso se lo regaló a Verónica hace muchos años atrás. Lo tiene guardado. Verónica cuando estuvo con Diego le regalaron, como a toda mujer que fue con Diego, le hacen regalos”.

Para quitarse dudas sobre la magnitud de este regalo, Baudry fue consultado sobre el tamaño del árbol de oro que Putin le obsequió a la ex pareja de Diego Maradona. “¿Pero es un árbol tamaño natural?”, consultaron, a lo que el abogado de Dieguito Fernando contestó: “¡No! Es muy chiquito, es un presente muy chico".

Reapareció Morla y disparó contra Dieguito Fernando: "En el barro"

En las últimas horas, se conoció un inesperado y repudiado movimiento de Matías Morla. El ex abogado de Diego Maradona, astro argentino fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020, envió una carta documento dirigida a Dieguito Fernando, el hijo que el Diez tuvo junto a Verónica Ojeda. Justamente, fue esta última protagonista quien se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para manifestar su malestar ante este sorpresivo episodio.

“En la tarde de ayer, vino el cartero a traer una carta documento, y pide por Diego Fernando, para que le firme la recepción, tamaña sorpresa se llevó cuando vio que el destinatario tenía 7 años”, comenzó diciendo Verónica Ojeda, quien adjuntó a su mensaje una imagen de la carta documento que tiene como destinatario a Diego Fernando Maradona Ojeda.

“La verdad, mas allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito por su corta edad no sabe lo que es una carta documento, él solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos, y recordar a su papá tan solo como lo que es, un simple papá, explicó la ex pareja de Pelusa, y agregó: "Pongan más criterio muchachos, nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro, porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá”.

La pareja de Verónica Ojeda, el abogado Mario Baudry, también se expresó sobre este suceso. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el letrado enfatizó: "El del correo no lo podía creer. Se la tendría que haber enviado a Sebastián Baglietto, el administrador. Es como si quisiera que Dieguito Fernando siga los juicios contra Claudia, pero no podés notificar a un nene de 7 años".