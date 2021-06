Víctor Hugo Morales y Dalma Maradona revivieron el gol de Diego a los ingleses

A 35 años del gol más grande de la historia, la hija de Maradona lo recordó junto a la voz que convirtió a esa victoria en un momento inolvidable para los argentinos.

El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona hizo el mejor gol de la historia del fútbol frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México en el estadio Azteca y este martes, 35 años después, muchos compatriotas lo revivieron. Tal fue el caso de el locutor Víctor Hugo Morales y la hija mayor del Diez con Claudia Villafañe, Dalma Maradona quienes lo recordaron en Minuto a Minuto, el programa que conducen Luciana Rubisnka y Adrián Salonia en C5N.

A través de una charla telefónica, Víctor Hugo Morales, el relator que con su voz dejó aún más grabado el gol de Diego Armando Maradona, héroe de una Argentina que pedía a gritos una alegría, recordó la gran hazaña. "En ese momento me quedé volcado en el pupitre como si me hubieran dado una paliza. Si hoy quisiera repetirlo, es irrepetible... Jamás podría recorrer el mismo camino para hacerlo igual, nunca va a ser lo mismo, esa pureza en la emoción y poder transmitirla", compartió emocionado.

A su vez Víctor Hugo rememoró que el relato que corona con "gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 - Inglaterra 0", pudo ser tomado "como un exabrupto" en aquel entonces. "En ese momento me quedé mortificado por el gol porque entendí que mi relato podía ser tomado como un exabrupto, lo que me llevó a la emoción, todo eso sumado así de golpe no lo podes manejar", expresó el periodista.

A continuación, se refirió al primer gol de la Argentina que es reconocido, en todo el mundo, como "la mano de Dios". "El gol de Diego con la mano es tan gol como cualquier gol porque el trayecto de Diego es un gran juego, la trampa es parte del juego y sólo se convierte en tal cuando el árbitro lo determina así, si no pasa es parte del juego. Todos los jugadores fingen, piden penal y te das cuenta que es mentira, mientras tanto la trampa es parte del juego", analizó.

Por su parte, Dalma Maradona, contó en la misma charla: "Todavía lo veo y no puedo creer lo que hizo. Yo no viví su época de oro y no lo entendía muy bien pero cuando mis amigos me contaban y me decían lo que había hecho con los Ingleses, ahí recién lo entendí. Para mí era un papá que jugaba al fútbol". Mientras que en la misma línea, recordó: "No le pregunté mucho sobre ese momento, recuerdo que en una obra de teatro que yo hacía pasaban ese gol y con Giani (su hermana) le preguntamos cuándo iba a volver a jugar así".

Sobre el cierre, Víctor Hugo hizo hincapié en cómo cambió su vida profesional luego del relato que, sin dudas, hoy es mítico. "Mi carrera cambió para siempre, era el mismo relator, sólo que Diego me convirtió en una persona distinta. Hay una especie de celebración de ese relato, todos los años en junio distintos medios de afuera me entrevistan por ese gol. Afuera soy conocido gracias a Diego, ese gol cambió mi vida", reflexionó.

Gracias a una iniciativa en las redes con el hashtag #GritaloPorD10S, todo el país volvió a celebrar el mejor gol de todos los tiempos a la hora exacta en la que Diego le hizo el segundo gol a los ingleses en el Mundial de 1986. A modo de cierre, Víctor Hugo definió: "El grito de ese gol fue para los que se ponían en contra de la Argentina y de Diego. La Argentina fue visitante, no era un terreno neutral, era Inglaterra, eran las Malvinas, había mucho fastidio en el ambiente. Doy gracias por haber estado ahí y poder festejarlo hoy".