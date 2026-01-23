El fuerte accidente que sufrió Denise Dumas: "Mucha Sangre"

Denise Dumas habló sobre su accidente doméstico.

Denise Dumas vivió un momento tan doloroso como inesperado y terminó apareciendo en LAM (América TV) con el dedo completamente vendado. La conductora contó al aire que sufrió un accidente doméstico mientras cocinaba y sorprendió a todos con el relato, que incluyó sangre, piel desprendida y una escena digna de una guardia médica.

Fue Ángel de Brito quien notó el vendaje y le pidió que explicara qué le había pasado. Sin vueltas, Denise admitió que todavía estaba con molestias: "El dedo me tiene mal, me late cuando lo muevo", confesó, dando a entender que el corte había sido más grave de lo que parecía. De inmediato sus compañeras y el conductor quisieron saber qué había sucedido.

Luego, detalló cómo ocurrió el accidente en su casa. "Me corté cocinando. Se me salió un pedazo de piel y cuando la quise acomodar, porque salía mucha sangre, se cayó", relató, describiendo el momento más impactante del episodio. La situación se volvió aún más tensa cuando explicó que necesitó ayuda de quienes estaban cerca. "Campi estaba haciendo una nota, me ayudaron los chicos, pero era mucha sangre", contó, dejando en claro que el sangrado fue lo que más la alarmó.

En un intento por resolverlo de manera casera, Denise explicó el método que usó para contener la herida. "Entonces puse el pedacito y lo vendé, para apretarlo y que quede ahí. Cuando lo traté de sacar, vi que se despegaba de nuevo y lo volví a vendar", describió, entre risas nerviosas y gestos de dolor.

Fiel a su estilo, la conductora apeló al humor para descomprimir el momento y lanzó una frase que generó carcajadas en el estudio: "Si me muero ahora en vivo, no vayan al corte". Incluso bromeó con la posibilidad de que su marido la ayudara a “arreglar” el dedo, recordando otras intervenciones caseras. "Ahora le voy a pedir a mi marido que me lo pegue, él me arregla los dientes... una vez me arregló una muela y estuvo bárbaro. Me da miedo haberme pegado al revés la huella digital", cerró divertida, transformando el susto en un momento descontracturado al aire.