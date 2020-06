El picante cruce al aire entre Cristina Pérez y Alberto Fernández por el default

Alberto Fernández y la conductora de Telefe Noticias, Cristina Pérez, protagonizaron un tenso momento durante la entrevista en vivo al presidente. Fue cuando la periodista del noticiero le hizo una pregunta al mandatario sobre el default de la deuda.

Tras un cruce por la expropiación de Vicentin, Pérez volvió a intentar chicanearlo y aseguró: "Hace instantes, estuvo reunido con el ministro Martín Guzmán y dejó en claro que no quiere ser el presidente del default".

"Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió y yo solamente me hice cargo", respondió tajante Fernández.

Y ella insistió: "Me refiero a este nuevo default posible en caso de que no se llegue a un acuerdo con los acreedores". "No es nuevo, viene de diciembre", volvió a aclarar el presidente.

"¿Estamos más lejos o más cerca de un default? Digo, con la situación que usted planteó que se complicó con algunos de los bonistas", planteó Pérez.

"Por momentos me parece que no me escucha. El default viene de antes, no es que estamos más cerca del default", explicó Fernández.

Mirá el video del tenso momento completo: