Un participante de 100 argentinos dicen se le plantó a Darío Barassi: "¡Odio cuando dicen eso!"

El exitoso conductor de El Trece vivió un incómodo momento con un participante que lo enfrentó por encajarle un parecido.

Desde que comenzó como conductor en 100 argentinos dicen, Darío Barassi se convirtió en uno de los presentadores más queridos de la televisión argentina, principalmente por su histrionismo y su humor. Sin embargo, en esta oportunidad, el presentador vivió un momento tenso cuando le hizo una humorada a un participante, Pedro Lombardo, que reaccionó de manera inesperada.

“Pedro, ese peinado me gusta”, le comentó Barassi. “Gracias, es nuevo”, le respondió el concursante y señaló que antes usaba el pelo largo. “Me hacés acordar a un amigo que se llama Facu, es un halago”, afirmó el conductor. Fue entonces cuando Lombardo se puso serio y le contestó: “Odio cuando dicen eso: ‘Te pareces a’. Nunca lo vi loco, qué sé yo”.

Darío se quedó sorprendido por su comentario. “Es incómodo, es incómodo. A vos no te lo dicen, pero a los mortales nos lo dicen”, se justificó Pedro. Enojado, el abogado le dijo: “A mí todo el tiempo me dicen que me parezco a Topa. Todos los gordos somos iguales”. Y en tono irónico le preguntó: “Pedro, ¿tenés algún otro requisito para el programa de cosas que no te pueda decir? ¿O solamente no te gustan los parecidos?”. Aunque el joven le volvió a ratificar que le molestaban las comparaciones, Barassi afirmó: “Cada vez que hable con vos me voy a buscar un parecido”.

Barassi y su cruce con otro participante

En las últimas semanas se había vuelto viral una picante respuesta de Darío Barassi ante un comentario gordofóbico de un participante de 100 argentinos dicen. Después de convertirse en tendencia, el conductor del ciclo de juegos de El Trece habló sobre lo que ocurrió detrás de cámara y desterró la polémica. "Cuando terminó el programa, nos dimos un abrazo y todo", reveló Barassi, aclarando que el ida y vuelta no había sido tenso sino que el intercambio se había dado en "buenos términos".

"Alfojen, chicos, alflojen. Es un programa de entretenimientos que lo único que busca es pasarla bien", comenzó asegurando el conductor, bajándole el tono a la polémica que se generó en las redes sociales por el intercambio que pareció ser tenso. "¿Da la sensación de que a mí me puede haber ofendido lo que dijo él? Para nada. ¿Da la sensación de que lo mío fue muy bardero contra él? Para nada, para nada, para nada", continuó Barassi en sus historias de Instagram desde San Juan.

Luego de mandarle un saludo a Facundo Papazian, el participante con el que se cruzó, Darío Barassi reveló lo que sucedió detrás de cámara. “Cuando terminó el programa, nos dimos un abrazo y todo, con barbijo", explicó el conductor. Además, Barassi detalló que el intercambio estuvo en el marco de humor en el que él se maneja en el ciclo de El Trece: "Fue con el mismo humor con el que yo hago el programa. Me picanteó con lo del gimnasio y yo se la devolví con lo otro. Pero todo en buenos términos".