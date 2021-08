Darío Barassi reveló una desopilante anécdota: "Le llegué a pedir al encargado de mi edificio..."

El conductor de 100 argentinos dicen contó una insólita anécdota sobre la depilación al aire que provocó las risas de todo el estudio y que rápidamente se volvió viral.

Darío Barassi es desde hace tiempo uno de los conductores más divertidos y queridos de la televisión argentina. Con su estilo desfachatado y sincero, el conductor de 100 argentinos dicen reveló una insólita anécdota sobre la depilación en medio del programa ante la sorpresa de los concursantes. "Le he llegado a pedir al encargado de mi edificio que me afeite la espalda", contó Barassi sin filtro después de asegurar que hacía tiempo que no se depilaba esa zona de su cuerpo.

Desde que Darío Barassi se colocó al frente de 100 argentinos dicen fue consiguiendo que el programa se fuera acomodando y moldeando a su personalidad, algo que consiguió a base de buena onda y mucho humor. Ahora Barassi se hizo viral con una insólita revelación que sorprendió a todos.

"Yo, desnudo es una imagen, al menos, fuerte. Mucho por un lado, muy poco por otro. Aparte hace rato que no me depilo la espalda", comenzó contando el conductor a raíz de una pregunta que surgió en el ciclo de juegos. Embalado, Barassi continuó haciendo memoria: "Estoy pensando en todas las personas que me han depilado la espalda a lo largo de mi vida". En ese momento, el actor explicó que para depilarse hay que ir con la espalda afeitada. "No podés ir con los pelos largos, así que a alguien le tenía que pedir que me afeite", siguió.

"Estuve mucho tiempo con Luli, pero antes de estar con ella se lo pedía a muchas personas muy polémicas", preparó el terreno Barassi para una sorpresiva revelación. "Le he llegado a pedir al encargado de mi edificio que me afeite", contó para que el estudio estallara en carcajadas y que el momento se volviera viral en las redes sociales. Para cerrar, el conductor bromeó asegurando que no recordaba el nombre del encargado: "Creo que se llamaba Pablo. Murió mientras me sacaba los pelos. Yo vi por el espejo como sacaba los pelos y los olía".

Barassi habló tras el comentario gordofóbico de una participante

Recientemente, el actor se volvió viral después de responderle muy picante a un participante que le había hecho un comentario gordofóbico. A pesar del cruce al aire, Barassi grabó unas historias durante el fin de semana en las que reveló que el intercambio se había dado en el marco humorístico del programa. "Alfojen, chicos, alflojen. Es un programa de entretenimientos que lo único que busca es pasarla bien", aseguró el conductor de 100 argentinos dicen para bajarle el tono a la polémica.