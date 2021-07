Dani La Chepi no pudo debutar en Polémica y borró el posteo firmando el contrato: "Me equivoqué"

Dani La Chepi reveló por qué todavía no debutó en Polémica en el bar y por qué debió eliminar la publicación de Instagram en la que se la veía firmando contrato con el ciclo conducido por Mariano Iúdica.

Dani La Chepi reveló por qué no debutó en Polémica en el bar

Dani La Chepi reveló por qué no debutó en Polémica en el bar

Hace algunas semanas, Dani La Chepi compartió imágenes en sus redes sociales mostrando cómo firmaba contrato para empezar a ser parte de Polémica en el bar (América TV), pero la felicidad le duró poco a la ex participante de MasterChef Celebrity. "Me equivoqué", aseguró La Chepi sobre su sorpresiva marcha atrás. La misma tiene una razón sencilla pero que la instagramer no había tenido en cuenta a la hora de firmar su contrato para participar en el ciclo conducido por Mariano Iúdica: tiene exclusividad con Telefe.

Cuando Dani La Chepi aceptó formar parte de MasterChef Celebrity debió firmar un contrato con Telefe en el que aceptaba una serie de cláusulas respecto a su trabajo tanto en el canal de las pelotitas como en otras potenciales señales. Por eso sorprendió que apenas terminado el reality gastronómico, la influencer subió una imagen en sus redes sociales revelando que desde el 5 de julio iba a ser parte de Polémica en el bar por América TV. Pero la fecha pasó y La Chepi no se sentó a la mesa con Mariano Iúdica y compañía.

En diálogo con el portal Paparazzi, la influencer aclaró qué fue lo que sucedió y por qué decidió borrar la publicación de la firma en Instagram: "Yo firmé y subí y me mandé una cagada por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos". Cuando Alex Caniggia abandonó el programa se rumoreó que su destino estaba cerca de La Academia de Showmatch (El Trece), algo que negaron desde ambas partes recordando el contrato de exclusividad con Telefe que firmaban los participantes al sumarse al popular certamen gastronómico.

"Todavía no sé qué va a pasar si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América", explicó Dani La Chepi sobre su futuro en la televisión argentina. La influencer supo ganarse al público gracias a su espontaneidad, originalidad y humor, características que atraparon a los responsables de Polémica en el bar, que vieron a La Chepi como una interesante incorporación femenina, teniendo en cuenta que ese lugar se encuentra vacante momentáneamente.

En una noticia más feliz, la influencer reveló en sus redes sociales que el próximo 15 de julio estrenará No va más, que será su segunda canción y tiene a Rocío Quiroz acompañándola. Del videoclip también participaron Georgina Barbarossa y Andrea Rincón, de quienes se hizo muy cercana en su paso por la segunda edición de MasterChef Celebrity.