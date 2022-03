Inesperada agresión a Uriel Lozano en el escenario: "No entendía nada"

El cantante de cumbia se encontraba en medio de un show en un municipio de Entre Ríos cuando una mujer se subió al escenario y todo terminó en escándalo.

El excantante de Grupo Trinidad Uriel Lozano protagonizó un momento inédito cuando una fanática se subió al escenario para saludarlo y segundos después la pareja de la mujer intentó agredirlo en medio de un show que brindó el fin de semana pasado en Federal, Entre Ríos.

El ícono de la cumbia romántica, al igual que tantos otros, supo cómo conquistar a su público con sus letras y melodías a lo largo y ancho del país. Tanto así que una fanática se subió al escenario e intentó besarlo en la boca, en ese momento el esposo de la mujer al ver la situación hizo lo mismo pero su objetivo era el de golpear al músico santafesino.

¿Qué le pasó a Uriel Lozano?

En uno de los videos que se viralizaron en redes sociales se observa cómo la mujer sube al escenario para tratar de besar al cantante y en ese momento personal de seguridad interviene para apartarla, segundos después su esposo de remera negra y jeans aparece muy enojado con intensión de golpear al solista, pero no logró su cometido porque entre cuatro personas se abalanzaron sobre él y frenaron su accionar.

Lozano fue apartado del escenario mientras integrantes de la banda y técnicos trataban de contener la situación, y así el agresor fue reducido. A raíz de esta situación, el artista suspendió el show que estaba dando en el Club Talleres, ubicado en el municipio entrerriano de Federal.

"Cuando veo que el hombre tira el brazo para pegarme, reculo para atrás. Enseguida, los chicos que trabajan conmigo pudieron tomar el control de la situación”, contó el cantante en diálogo con el programa Pasan Cosas de Aire de Santa Fe. También recordó que "no entendía nada" y que nunca "pensó que podía pasar eso".

Tras la viralización del video en el que se registró cómo el artista vivió un intento de agresión por parte del esposo de una fanática, sus seguidores le expresaron su apoyo y salieron a bancarlo en las redes sociales donde le expresaron que estaban con él en todo momento.

"Cuando uno ama a una persona, disfruta de la generosidad de la persona. Si tu novia se banca que vayas a la cancha, tendría que gustarme a mí cuando ve a su artista favorito", sostuvo el ex cantante de Grupo Trinidad. Hasta el momento el artista no volvió a referirse al hecho y no hizo mención al respecto en sus redes sociales.

El video de Uriel Lozano: un hombre trató de golpearlo