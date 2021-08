STAR+, con fútbol en vivo, series y películas: cuánto cuesta contratar el nuevo servicio de Disney

A continuación, te contamos en detalle cuáles son las series, películas y los partidos de fútbol en vivo que se emitirán en STAR+, la nueva plataforma de contenidos para adultos por la que apuesta Disney.

La batalla de las plataformas ha comenzado. STAR+, el nuevo servicio de contenidos de Disney para adultos fue lanzado en Latinoamérica en las últimas horas. La reconocida empresa está decidida a darle pelea a plataformas como Netflix, que en los últimos años ha dado pasos agigantados en el mundo del streaming. Para ello, se propuso lanzar una amplia variedad de series y películas de renombre, y también transmitir en vivo los partidos de fútbol de ESPN. Pero, ¿cuánto cuesta?

Es todo una novedad y también un gran negocio. Disney, que en plena pandemia de coronavirus lanzó Disney+ (plataforma que posee contenidos de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar y National Geographic Channel), estrenó este martes 31 de agosto STAR+, que comenzó nada menos que con 250 producciones diferentes y que, a fines de 2021, tendrá más de 800.

La plataforma cuenta con un amplio respaldo de productoras como 20th Century Television, ABC Signature, Fx Productions y Searchlight. Incluso, como si fuera poco, se podrá ver fútbol en vivo. ¿Cómo? Por ESPN, canal que también pertenece a Disney y que habilitará la posibilidad de seguir los partidos de la Copa Libertadores, la Champions League, LaLiga, la Premier League y la Ligue 1, entre otras.

STAR+, el nuevo servicio de streaming de Disney.

¿Con STAR+ retiran el fútbol del cable?

Natalia Scalia, Senior VP and Head of Direct-to Consumer de The Walt Disney Company Latin America, dialogó con El Cronista y comentó en detalle algunas de las funciones importantes que cumple STAR+ como servicio: "Es un complemento total de esa oferta y por eso la decisión de completar nuestro portfolio de streaming con un producto separado dirigido al público adulto, más irreverente, con un abanico mucho más amplio de contenido, y donde la marca Disney no tiene mucho que ver con eso como la gente la entiende fundamentalmente en nuestra región, y sí tiene todo que ver con Star+, que es la evolución de Fox".

Cuáles son algunas de las series que se pueden ver en STAR+

This is Us.

The Walking Dead.

American Horror Story.

Outlander.

Grey´s Anatomy.

24.

Homeland.

Modern Family.

Lost.

How I met your Mother.

The X Files.

Prison Break.

Los Simpso.

Family Guy.

American Dad!

Big Sky

Love Victor

Dollface.

A Teacher.

Rebel.

Helstrom.

The Last Man.

Black Narcissus.

Hip Hop Uncovered.

Solar Opposites.

Cuáles son algunas de las películas que se pueden ver en STAR+

La última noche.

La profecía.

Borat.

Academia Rushmore.

Máxima Velocidad.

Moulin Rouge.

Alien Vs. Predator.

Deadpool.

La guerra de los Rose.

La mano que mece la cuna.

Titanic.

Cuánto cuesta contratar STAR+

De acuerdo a las autoridades de la empresa, el precio final de STAR+ será de $880 y $880 respectivamente. Por otra parte, y en comparativa, el valor del precio de Disney+ es de $385. Cabe resaltar que el valor del Combo (Disney+ y STAR +) es de $995.