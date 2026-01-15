Cuenta DNI agotó las entradas de su Festival en minutos: qué hacer si no conseguiste la tuya

Banco Provincia habilitó este jueves 15 de enero el canje de entradas para el Festival de Cuenta DNI y se agotaron en menos de 15 minutos. Sin embargo, adelantó habrá una sorpresa para quienes no pudieron conseguir su lugar en el evento donde tocarán Babasónicos y Zoe Gotusso.

Festival Cuenta DNI: cómo saber si logré canjear mi entrada

Las entradas para el festival eran gratuitas y se podían canjear a través de la aplicación de la billetera virtual o de un enlace. Sin embargo, tenés que haber recibido un mail de confirmación a tu correo para saber que lograste obtener los tickets para vos y tu acompañante.

Las entradas para ver Babasónicos y Zoe Gotusso se agotaron en menos de 15 minutos

Recordá que las entradas canjeadas para el viernes 30 de enero son intransferibles, ya que se puede ingresar al predio en el parador Mute (ubicado en Ruta 11 – Paraje Alfa) únicamente con DNI físico.

¿Qué pasa si no conseguiste tu entrada para el festival?

Desde Banco Provincia adelantaron que habrá novedades para quienes no lograron conseguir su lugar en el festival. "Si bien todas las entradas disponibles para el canje se agotaron, habrá que estar atentos y atentas a las redes sociales de Banco Provincia, que prometen anunciar novedades días antes del evento", sostuvieron de la organización sobre las 18 mil entradas.

Como ocurrió el año pasado, Banco Provincia le ofrece a sus clientes un festival de verano para disfrutar de buena música en vivo. Tras haber reunido a 20 mil personas en 2025, este año redobla la apuesta con el show de dos artistas que marcan tendencia en la escena cultural argentina: con Babasónicos, ícono del rock nacional, y Zoe Gotusso, una de las voces más destacadas del indie argentino.