Fake news: un panelista de Jonatan Viale mintió descaradamente para intentar criticar a Alberto Fernández

Minutos antes de que el presidente hablara para todo el país para confirmar la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo, la expectativa crecía en todos los medios. Pero frente a la tensión, desde el programa de Jonatan Viale aseguraron irresponsablemente que la posibilidad de que se suspendiera la conferencia era grande.

Según aclaró Lucas Morando, panelista del ciclo Realidad Aumentada, luego de que se cerrara la primera etapa del canje de la deuda esta tarde, desde el gobierno intentarían hacer todo lo posible para no hablar con la prensa.

Pese a que la posibilidad de negociar con los acreedores cierra recién el 22 de mayo, Morando dio a entender que la postura sería evadir las preguntas económicas.

"Me acaba de llegar la información de que hay muy pocas chances de que haya conferencia de prensa", aseguró al aire en diálogo con Viale.

Y profundizó: "Acordate que acaba de pasar algo con los bonistas, se postergó la posibilidad de que haya default para el próximo 22 de mayo".

"Yo si fuera el presidente querría que sólo se hable del tema de la cuarentena y que no me metieran ninguna pregunta del default, así que usen esto como indicador de que por ahí no hay conferencia de prensa", confirmó.

Minutos después, el presidente junto a varios miembros del gabinete, dio detalles sobre la nueva etapa del aislamiento comenzará el lunes a la medianoche.