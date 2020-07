Anabela Ascar, en su peor momento y a punto de ser desalojada

Anabela Ascar, exconductora de Crónica TV y pareja del fallecido Héctor García, atraviesa uno momento de suma preocupación que podría terminar con un desalojo de la mansión en la que vive. La conductora y la familia de su difunta pareja batallan judicialmente por la propiedad.

Héctor y Anabela no se casaron pero convivieron durante 22 años y firmaron una unión convivencial. Pero la conductora está en medio de una terrible guerra por los bienes del periodista: "Hay un juicio de desalojo por parte de los hijos, pero ella se resiste a abandonar la mansión. Lo más importante es que el desalojo todavía no se produjo", información en Nosotros a la Mañana.

"Se cumplió un año del fallecimiento de Héctor, y un programa de televisión aprovechó ese día para decir mentiras sobre mi persona y sobre Héctor. Le dan cámara a gente que nunca estuvo con nosotros. Cualquiera habla e inventa y no respetan el dolor de una viuda. Soy una colega, no se por qué destilan tanto veneno. No puedo ir a los medios porque todavía no se expidió la Justicia. Es una barbaridad lo que están haciendo conmigo", explicó la periodista.

Y aclaró: "Héctor no me dejó nada, pero lucho por lo que creo que es mio. La casa es una sociedad anónima, y mi mamá también es socia. La familia no es dueña 100% de la casa, y nunca nadie de la familia dio la cara".