El desconsolado llanto de Cristina Pérez en PH Podemos Hablar: "Me di cuenta"

Cristina Pérez no pudo contener su tristeza en PH Podemos Hablar y realizó una fuerte revelación personal que sorprendió a Andy Kusnetzoff.

El pasado fin de semana, en el último programa de PH Podemos Hablar, el testimonio de Cristina Pérez dio que hablar entre los espectadores. La conductora de televisión se largó a llorar debido a la muerte de un familiar que, al día de hoy, recuerda. Como consecuencia, Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados presentes quedaron conmocionados.

En uno de los momentos más emotivos del ciclo emitido por Telefe, Kusnetzoff invitó a los famosos presentes a acercarse al fogón para compartir algún detalle personal. La consigna fue la siguiente: "Si tuvieran la posibilidad de volver atrás en el tiempo, ¿qué harían?", fue la consulta del presentador.

Luego de que Stefi Roitman, Teresa Calandra, Alejandro Fiore y Pipo Cipolatti pasaran al frente a compartir alguna experiencia vivida, Cristina Pérez pasó al frente y comentó: "No volvería para dejar algo atrás. Extraño mucho a mi abuela, toda mi vida la extrañé y volvería para estar un ratito con ella. A mí me hizo muy fuerte. Me hizo ser como soy, porque me enseñó que uno valía, que no importaban las circunstancias".

"Una vez me pasó en una estación de trenes en algún lugar del mundo, que vi a una viejita y mi corazón creyó que era mi abuela, y caminé tres pasos para abrazarla. Me di cuenta hasta qué punto sentía y siento que está viva", agregó la conductora del noticiero de Telefe, entre lágrimas.

Asimismo, Pérez resaltó que ha intentado adornar su hogar de una manera similar a la que le gustaba su abuela: "La extraño todos los días de mi vida, y volvería para contarle que me fue bien, que mi casa tiene todo blanco como a ella le gustaba y que me sigue gustando recordar las horas que pasaba con ella mientras ella cosía. Era modista y cosía vestidos para otras mujeres. Eso para mí era una fiesta, y volvería para estar con ella un rato, nada más".

PH Podemos Hablar, el programa exitoso de Andy Kusnetzoff en Telefe

Luego de su debut en general aquel 15 de julio de 2017, este producto va por el canal de las tres pelotitas todos los sábados entre las 22 y las 23.55 horas. Se trata de seis reconocidos invitados, con diferentes personalidades y profesiones, que se encuentran y comparten una cena y algunas charlas sobre temas tanto de sus vidas personales como otros ítems variados de la actualidad de los famosos. Los productores son Nicolás Chausovsky y Tristán Noblia.

Es la quinta temporada al aire y allí cuentan con diferentes secciones: en la primera instancia, deben "animarse" a participar de algunas propuestas tanto emotivas como insólitas del conductor, de manera individual. Más tarde, ya se dirigen a la mesa para comer todos juntos, intercambiar opiniones y simplemente divertirse.