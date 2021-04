Cristina Pérez no pudo ocultar su alegría tras la vuelta de Rodolfo Barili a Telefe Noticias

Tal como lo anunció en su cuenta de Instagram, el presentador de Telefe Noticias, Rodolfo Barili volvió a la pantalla de Telefe tras dos semanas de ausencia luego de haber recibido el alta de coronavirus. Cristina Pérez, su eterna compañera en la conducción lo recibió con tanta alegría que hasta le revoleó besos por el aire: "Bienvenido a Telefe Noticias, te tiro el beso desde acá hoy", expresó mientras se besaba la mano y "lanzaba" su beso.

Finalmente, la dupla que muchos disfrutan de ver en televisión volvió a su clásico formato. "Buenas noches, país. Estoy muy feliz de estar acá", celebró Barili al tiempo que bromeó: "leí los títulos y ya me quedé sin aire" y adelantó que más tarde analizarían su historia clínica con el doctor López Rosetti. "Gracias por el aguante a todo el equipo". "Gracias por volver, te extrañamos mucho", insistió la conductora.

La historia clínica de Rodolfo Barili con coronavirus

Como pasó con cada una de las figuras del mundo del espectáculo que transitaron la enfermedad, la expectativa del programa radicaba en la experiencia del periodista de 48 años con coronavirus. Antes de compartir los detalles, el conductor se vio interrumpido por Cristina Pérez quien lejos de ocultar su alegría, volvió a la carga: "Lo contentos que estamos con Rodi con nosotros, lo felices", exclamó entre risas la conductora.

Luego, tomó la palabra el doctor López Rosetti para explicar los pormenores del cuadro presentado por Barili. "Lo que Rodi presentó fue el cuadro de covid, empezó el sábado 10 con el hisopado positivo, que es el mismo día que presentó los síntomas", explicó especialista. "Al día seis la temperatura estuvo bajando. El día siete levantó temperatura nuevamente y eso nos preocupó mucho", advirtió.

"Lo que sentí el día siete, yo me veía al día diez trabajando acá, sentí que reseteé la enfermedad. Volvió la fiebre, volvimos a estar pendientes del oxímetro y de vuelta tuve el dolor de cabeza", compartió Barili. En respuesta, el doctor confesó: "El virus es caprichoso. Ese día me alarmé porque no está bien que vuelva la fiebre. No nos gustó mucho, Rodolfo fue a hacerse una tomografía computada para ver directamente el pulmón".

Luego, el periodista le agradeció a López Rosetti puesto que, como compañero del noticiero, le hizo un seguimiento diario de la enfermedad. "Gracias al doc. Tengo un buen médico, me tranquilizó y me ocultó eso que está contando ahora", bromeó. En su defensa, el doctor explicó: "No hay que decir más de lo que el paciente requiere. No oculté nada que quisieras saber. Si me hubieses preguntado, te habria explicado". "En ese momento era innecesario, habría agregado una preocupación que no era sana", cerró.