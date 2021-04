Escándalo: una coach se peleó con Pachano en Corte y Confección y abandonó el estudio

Aníbal Pachano se peleó con su coach, que decidió abandonar el estudio ante el clima tenso.

En la emisión de hoy de Corte y Confección famosos se produjo un momento de alta tensión que provocó enojos y una pelea que dará mucho que hablar en el reality de El Trece. Aníbal Pachano y Celeste, su coach, fueron los protagonistas del tenso cruce que terminó con la experta yéndose del estudio debido a la incomodidad que experimentó. "No se preocupe la producción, que si necesita que me retire del concurso, no hay ningún problema”, disparó desafiante el coreógrafo.

El desafío de la jornada consistía en crear un diseño libre inspirándose en una canción de un mundial de fútbol. A Aníbal Pachano le tocó un clásico muy querido por todos los argentinos: “Un’estate italiana”, el inolvidable canción de Italia 90, compuesta por Giorgio Moroder e interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato. Perceptiva, Andrea Politti se acercó a la pareja y le preguntó a la coach cómo estaba y cómo se llevaba con el coreógrafo. "Más o menos", respondió rápidamente Pachano, mientras Celeste aseguró que tenían "distintas maneras de trabajar".

Palpando la creciente tensión, Politti azuzó la situación: "Está como rara la energía". Fiel a su estilo, Pachano le tiró un palito a su coach al definir el look que estaban realizando como "demasiado básico" para su gusto. La coach no agachó la cabeza y le respondió al participante que ella estaba dispuesta a trabajar y que para eso estaba ahí. "Yo vengo a trabajar acá hace rato", replicó Pachano mientras Celeste insistía en que "la clave para el buen trabajo" era la comunicación.

El coreógrafo se defendió remarcando que ella debía poner su parte también para que se diera una buena comunicación. Sin poder creerlo, la especialista aseguró: "Pero si hoy llegaste y no me saludaste". Finalmente, Aníbal Pachano confesó el origen de su enojo al reclamarle a su coach que se hiciera "cargo de lo que pasó ayer en el desfile", cuando la modelo tenía dos zapatos distintos. "Desde que empecé con vos, cuando me mandás los WhatsApp, me decís: ‘Esto lo voy a hacer de esta manera, esta pollera así, asá’. Después viene la conversación de dúo. De eso te tenés que hacer cargo", continuó el coreógrafo en una pelea que no tiene retorno, al parecer.

Con una tensión que ya se había apoderado del estudio, Politti intercedió: "Celeste, se te nota incómoda. ¿Te querés ir?”. La coach admitió que sí, por lo que se la autorizó a retirarse. Desafiante y sin querer dar el brazo a torcer, Pachano disparó: "No se preocupe la producción, que si necesita que me retire del concurso, no hay ningún problema”. La conductora indagó sobre el tema y le preguntó al coreógrafo qué sucedía entre él y su coach, a lo que el participante explicó que a veces no hay compatibilidad con los compañeros de trabajo.