Este lunes, se supo que Horacio Pagani contrajo el virus Covid-19 y tuvo que ser internado por precaución ya que al tener 77 años, es paciente de riesgo y cuenta con complicaciones de salud anteriores. Este martes, se conoció que la panelista de Bendita TV, el magazine que conduce Beto Casella, dio positivo en la prueba diagnóstica tras haber manifestado síntomas típicos durante el lunes y haber mantenido contacto con Pagani la semana pasada en los estudios de El Nueve.

Beto Casella y Edith Hermida dieron negativo en los hisopados que se realizaron tras el positivo de Pagani, pero llevaron a cabo el programa de este lunes desde su casa ya que el positivo del periodista deportivo alertó a todo el equipo de El Nueve y el programa fue conducido por Alejandra Maglietti. Ahora, a este cambio se le suma una nueva rotación ya que el positivo de Any Ventura lleva a que se tengan que aislar Maglietti y Lola Cordero. Any había sido contacto estrecho con las panelistas a quienes se vio el fin de semana pasado.

De esta forma, la producción del programa decidió que la conducción del martes a la noche esté a cargo de Claudio Pérez desde el estudio aunque se le sumarán varios panelistas a través de videollamada como lo han hecho en distintas oportunidades desde que se oficializó la pandemia de Coronavirus en marzo del año pasado.

Pagani le pidió vacunas al Gobierno de la Ciudad

Antes de contagiarse, Pagani había hecho un pedido a las autoridades de la cartera de salud del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Desde Líbero, el programa que se emite en TyC Sports, había solicitado que le apliquen la vacuna contra el Coronavirus cuanto antes ya que es población de riesgo por su edad y antecedentes de salud.

Fiel a su estilo, exclamó: “Es hora de que me vacunen, viejo. ¡Vacúnenme!”. Cuando su compañero Ariel Senosiaín, quiso bajarle el volumen a su pedido le preguntó si ya se había anotado, como si de eso dependiera que no esté recibiendo la vacuna, pero Pagani respondió que "en la Ciudad no hay listado. Ahora van a llegar vacunas". "Ahora con estas que llegan una semana de plazo le doy al Gobierno de la Ciudad”, sentenció aunque no llegó a tiempo.