Un desgarrador momento aconteció en el Canal 13 de Chile. Es que mientras el programa matutino Bienvenidos se encontraba en curso, uno de los panelistas del ciclo recibió una dura noticia en vivo: su cuñada había fallecido por estar infectada de coronavirus. Y lejos de preferir marcharse, el doctor Juan Carlos Molina se quedó frente a cámara para enviar un desconsolado mensaje a la población.

"No salgan. Las cuarentenas son para respetarlas, sino vamos a estar hasta Navidad encuarentenados"

"No salgan. Las cuarentenas son para respetarlas, sino vamos a estar hasta Navidad encuarentenados, con todos los efectos colaterales: frustración, ira, violencia intrafamiliar, estrés, angustia, depresión, y en buena hora solo aburrimiento", enfatizó, quebrado en llanto, ante la mirada atenta de sus compañeros. Los mismos le expresaron su acompañamiento y le enviaron un abrazo que, pese a estar en el mismo lugar, no pudieron regalarle debido a las medidas de prevención.

Por otra parte, Molina agregó: "Aquí somos todos responsables de cuidarnos y de no estar frente a esta enfermedad que ataca a a la soledad. Morir solo, no saber nada, tener una pareja que queda sola porque queda encuarentenada, no poder abrazarlos, decirles 'chao'".

"Esto que parece un juego son vidas", manifestó el profesional, y sentenció: "Son vidas que se pierden, chilenos que ya no están. Son igual que una biblioteca que se quema, una familia que se destruye".