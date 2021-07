Carmen Barbieri recordó el mal momento que vivió por el COVID: "Tuve alucinaciones"

La actriz recordó crudamente qué le pasó cuando dio positivo de coronavirus. "De verdad estuve grave, en la muerte. Me ataron la lengua", agregó.

Una de las tantas famosas en Argentina que dio positivo de coronavirus en esta época de pandemia fue nada menos que Carmen Barbieri, quien recordó en una entrevista con Intrusos (América TV) cómo pasó aquellos días. "En terapia intensiva es como un episodio de Netflix fuerte. Me acuerdo de muchas cosas. Fue traumático y post traumático, es difícil", comenzó.

"Cuando salí no podía hablar. De verdad estuve grave, en la muerte", se sinceró en vivo en el piso del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y hasta admitió que sintió la presencia de su madre Ana Caputo, de un colibrí, de "una japonesa" que le hablaba y de una virgen a los pies de la cama. "Tuve alucinaciones", reconoció.

"La palabra gracias queda corta para toda la gente que pidió que me quedara un rato más en este mundo. Arrancarme el respirador me afectó las cuerdas vocales", profundizó casi emocionada la actriz, directora teatral, bailarina, comediante y exvedette de 66 años.

Carmen Barbieri puntualizó al respecto de los instantes previos a su internación en la Clínica Zabala del barrio porteño de Belgrano: "Con tanta fiebre no entendía lo que estaba pasando. Estaba totalmente conectada por todos lados. Me ataron la lengua".

Además, detalló la fuerte charla que tuvo el médico que la atendía con su hijo Federico Bal: "Le dijo que yo estaba en un estado crítico. Luché por ´Fede´".

El balance de Carmen Barbieri de su paso por MasterChef Celebrity

Con relación a su reciente pero breve participación en el ciclo de Telefe que lidera cómodamente el rating en la televisión abierta argentina en lo que va de 2021, declaró: "Al show de la cocina entré tarde y me sacaron temprano, mis compañeros venían con más experiencia. Yo no necesité una cocinera que me entrenara".

A modo de anécdota de alguna intimidad de los participantes, recordó que por ejemplo "Daniel Aráoz se negó a cocinar caracoles", y rememoró: "Para mí en mi infancia era común comerlos".

Por último, se refirió a la polémica con Claudia Fontán, que levantó comida del piso pero así y todo continuó en el exitoso certamen gastronómico: "Estuvo mal que ´La Gunda´ haya mentido, si yo hubiera sido jurado la hubiera eliminado".