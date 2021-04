El locutor y conductor Jorge Cacho Fontana fue internado en el Hospital Fernández por una infección, luego de transitar con éxito el coronavirus en julio del año pasado. Según informó su hija, el locutor que cumplió 89 años el 23 de abril presentaba una neumonía y una insuficiencia cardíaca, aunque aclaró que "se está recuperando".

Después de un difícil 2020 en el que superó el coronavirus, parecía que Cacho Fontana iba a tener un tiempo de paz y tranquilidad. Pero el 2021 no comenzó de la mejor manera puesto que en febrero fue internado en el Hospital Fernández luego de haber sufrido una recaída por las secuelas que le había dejado el coronavirus. Según informaron, este domingo fue trasladado en la mañana de la Clínica de Rehabilitación y Geriatría Inter Plaza, donde se hospeda, al Hospital Fernández.

Sin embargo, al momento no se sabe con precisión si la complicación pulmonar se debe a un re contagio de Covid-19, puesto que Fontana se aplicó la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en el mes de marzo. Ahora, debió ser hospitalizado por una nueva infección en los pulmones. Cuando se contagió de Covid-19 en un primer momento fue asintomático, pero luego contrajo neumonía y debido a que es población de riesgo fue internado en el mismo hospital donde se encuentra ahora para hacer el correcto seguimiento de su cuadro.

Antes de la pandemia, el reconocido conductor de radio y televisión se encontraba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo seguir desempeñando por encontrarse en el grupo de riesgo de adultos mayores. En julio del año pasado, Fontana había sido internado por coronavirus, tras dar positivo al igual que otras 11 personas de la Clínica InterPlaza, donde reside desde hace varios años. Después de un mes en el hospital por el cuadro de neumonía, el exlocutor de Radio Nacional pudo volver a su hogar. Sin embargo, en agosto mismo debió volver a ser internado por una deshidratación durante su recuperación del coronavirus.

La semana pasada, Cacho dialogó con Teleshow y compartió sus ganas de volver a trabajar. “Es difícil no hacer nada, no tener compromisos... Tenemos que tener paciencia. Pero me hace mucha falta el trabajo. Es lo único que extraño. No quiero hacer alarde, pero estoy en condiciones. Todavía tengo una memoria al pie del cañón y una vida cargada de experiencia”, expresó.