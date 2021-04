El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se emocionó al escuchar la anécdota personal de la periodista Mariana Moyano, cuya mamá se vacunó contra el coronavirus. Después de que el gobernador se refiriera a la segunda ola de contagios y apuntara contra las fake news y el fenómeno de la infodemia, en la misma entrevista el testimonio de la periodista lo dejó al borde del llanto.

“Tenemos que evitar que se desborde el sistema sanitario y tomar medidas y hacer un equilibrio”, detalló durante la entrevista con Radio 10 y agregó: “A nadie le gustan las restricciones y estamos trabajando con los equilibrios para sostener lo sanitario sin poner a riesgo lo demás, pero la realidad es que el coronavirus es lo desconocido, estamos actuando con los mejores especialistas de la Argentina”.

Al momento en que Coco Sily lo iba a despedir, su compañera de piso Mariana Moyano lo interrumpió y dijo: “Coco antes de que vos cierres quería hacer una cosa muy personal, te quería contar Axel…contar que a mi mamá -me emociono, te lo juro por mi hija que me emociono- mi mamá se pudo vacunar hacer poco”. Y agregó: “Y te lo juro que mi hermana, mi familia y yo volvimos a dormir desde ese día. Vos no tenés idea lo que significa, el esfuerzo humano que se ve que hacen los gobernadores que son iguales a uno, a Axel lo conozco desde que tenemos 20 años, te juro que eso te conmueve el corazón, así que no me importa lo periodístico, yo te quiero agradecer de persona a persona porque es cambiarle la vida a una familia entera”.

Tras unos segundos de silencio, Kicillof respondió y dijo: “Ehh, mirá a mí también me emociona un montón y, además, recorro los vacunatorios y la emoción de la gente es impagable, pero claro, estamos ante una tragedia internacional, que ahora contamos con la vacuna y la hemos podido conseguir en una dimensión que no hay ningún país que esté conforme con la cantidad de vacunas. Excepto, probablemente Estados Unidos”.

Con la voz entrecortada, el mandatario finalizó: “Cada vacuna vacuna, yo lo dije desde el principio, la verdadera libertad está en la vacuna...y bueno…te agradezco las palabras”. En ese momento, Coco Sily lo despidió: “Te mando una abrazo, gracias por los que estás haciendo, gracias por atendernos Axel, abrazo gigante”.