Migue Granados se enojó con los programas que llevan invitados al estudio y violan la cuarentena

El actor y conductor radial Migue Granados criticó con ferocidad a los programas de televisión que llevan invitados al estudio, en vez de entrevistarlos vía Skype o comunicación telefónica. Granados no tuvo reparo en hacer público su reclamo y acusó la decisión de exponer a las personas a que contraigan el virus. "¿Son imbéciles?", sentenció.

"Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados son imbéciles? Y encima los pajeros van en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos kingas", tuiteó Migue Granados, sin ocultar su enojo.

Y agregó, para fundamentar su postura: "Yo hago UC (Ultimos Cartuchos) desde casa justamente porque no es esencial. Podría tener permiso e ir a la radio tranquilamente. Pero prefiero que se vea pixelado y colaborar con la causa. Y de la misma manera que se cuidan los conductores con sus invitados me puedo cuidar yo para almorzar con mi hermana y mi viejo. Pero no puedo elegir. No?".

"Aclaro que no es personal. Yo consumo todos los programas, y me gustan. Pero se puede hacer por skype y no arriesgarse", cerró Granados, analizando el sistema que algunos formatos de entrevistas como "PH Podemos Hablar" o "Almorzando con Mirtha Legrand" emplean con el fin de no cortar los ciclos.