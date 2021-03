Tras ser diagnosticado con coronavirus, el periodista y conductor Víctor Hugo Morales fue internado el martes por la tarde a causa de una neumonía bilateral. Con el paso de los días, las noticias fueron más que positivas y su estado de salud sigue mejorando. "Sigue reaccionando bien y los valores continúan estables", informaron desde su entorno durante su estadía en el sanatorio Los Arcos.

Al mismo tiempo, a través de un nuevo parte médico sobre su actualidad, manifestaron que "se espera que la reacción del organismo siga favorable como hasta ahora" y las mejoras se mantengan durante la próxima semana. Como en cada oportunidad también se refirieron a la actitud del conductor en su internación y dejaron en claro que "su ánimo continúa muy bueno, se siente y se lo escucha cada vez mejor".

Hace unos días, el gerente médico Jorge Lantos confirmó que se encontraba estable y que fue trasladado a una cama de terapia intensiva "por prudencia" y para "tenerlo en un ambiente controlado y monitoreado". Si bien se encuentra en buen estado de salud y no sufrió ningún tipo de complicaciones, al tener 73 años forma parte de las personas de riesgo.

Desde hace varios días, el conductor uruguayo ya no tiene fiebre y recibió plasma de un paciente convaleciente, un tratamiento que demostró mucha efectividad en pacientes con coronavirus. Tampoco presentó efectos adversos y continúa con oxigenación para mantener sus valores normales. El sábado pasado, si bien no tenía una gran cantidad de síntomas del COVID-19, amaneció con falta de olfato y al ser contacto estrecho, no dudó en hisoparse.