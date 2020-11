La condición de Pampita para vacunarse contra el coronavirus

Pampita es una de las figuras más reconocidas en Argentina. La modelo ha construido su imagen a partir de los trabajos que ha tenido como modelo y también en la televisión. Frente al debate que se ha librado en torno a la vacunación contra el coronavirus, y de acuerdo a lo que anticipó la Secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, sería importante que los famosos se apliquen la dosis para "generar confianza" en todo el país.

La conductora del programa Pampita Online -emitido por el canal NET-, se refirió a esta situación y opinó acerca de la posibilidad de darse la vacuna que combate el COVID-19 y que podría llegar entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Sin embargo, puso una sola condición: "Sí, si está reglamentada, testeada y aprobada..."

En diálogo con revista Gente, y consultada acerca de si esperaría a que primero se vacunen otras personas para asegurarse de que no tiene contraindicaciones, comentó: "Supongo que cuando ya esté para que todos nos la pongamos y estén seguros de que no va a haber ninguna consecuencia, me la pondría". Además, remarcó que aceptaría que sus hijos Benicio (6), Beltrán (8) y Bautista (12) se la apliquen.

Quiénes son algunos de los famosos argentinos que aseguraron que se darán la vacuna contra el coronavirus:

Jorge Rial se refirió a la vacuna en Twitter y sostuvo: "Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la Tierra plana. Estoy"

Florencia Peña escribió en las redes sociales y afirmó: "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable".

Diego Brancatelli en Intratables, por América, señaló: "Pero por supuesto que me la daría. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quien no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna".