La tajante decisión de Pampita en sus redes: "Yo bloqueo mucho"

Carolina "Pampita" Ardohain contó cómo se maneja ella en sus redes sociales ante ataques por parte de sus seguidores. La coductora y sus panelistas reflexionaron en Pampita Online sobre la grave situación que está viviendo Majo Martino, quien está siendo acosada por un fanático. Todas remarcaron lo peligroso que puede ser no reaccionar a tiempo y pedir ayuda para ponerle un punto final a la situación.

En ese momento, Pampita reveló que ella es muy tajante a la hora de recibir un agravio o un comentario negativo por parte de sus fanáticos. "Yo bloqueo mucho... Algunos, se toman el atrevimiento de hablar mal de alguna amiga, de opinar sobre mis relaciones amorosas... Ahí nomás, chau", remarcó.

La modelo dijo que no tiene piedad en esas situaciones: "Por más de que sea una persona que me hizo una cuenta fan, eh... No me gusta que hablen mal de mi entorno y no lo permito": En eso, Pampita recordó que algunas personas le escribieron a una maquilladora o a un peinador para opinar del look del día de ella: "Esas cosas me parecen una falta de respeto y un atrevimiento tremendo. Yo no ando despotricando contra la vida de nadie y no me gusta que lo hagan conmigo".

Antes de cerrar, y para bajar un poco los humos, Pampita contó que sus fans, que son "súper divinos", saben que tienen que ser respetuosos con todos. De lo contrario, ella decidirá bloquearlos sin dudarlo. "Soy muy estricta", sentenció.