Julián Weich pasó una buena noche en terapia intensiva y sigue mejorando

"La estabilidad es una buena noticia", señaló el doctor Mario Fitz Maurice sobre la salud del conductor.

A una semana de su internación a raíz de una insuficiencia respiratoria derivada de Covid-19, Julián Weich continúa en terapia intensiva de buen ánimo. "Sigue estable. Ayer estuvimos hablando un rato a la noche y hoy a la mañana sigue con los mismos parámetros, lo cual es realmente bueno porque la estabilidad es un marcador de buen pronostico. Que no esté empeorando es una buena noticia y la estabilidad es una mejor noticia aún", explicó el doctor Mario Fitz Maurice en Otra vez juntos, por La Uno.

Y destacó que luego de varios días de malestar e incomodidad, el conductor "está sintiéndose mejor todos los días y durmió muy bien toda la noche, porque el insomnio lo estaba molestando mucho". Este buen descanso permite que el equipo médico pueda volver a evaluar su cuadro para ver cómo avanzar en su tratamiento.

Julián Weich recibió el aliento y cariño de sus fans

Además, señaló que a pesar de que se siente mejor y hasta estuvo en contacto con su familia por mensajes, debe manejarse con cautela "Tenemos 48 horas de estabilidad y eso es innegable. El tema es que el apuro en estos casos es un enemigo", subrayó. Por último, contó que muchos fanáticos de Julián lo contactaron para hacerle llegar su cariño.

"Tengo millones y millones de mensajes que no le puedo transmitir y que creo que la gente se los va a poder dar en algún momento personalmente o en la radio. No me quiero adelantar, tenemos que pensar en el día a día. No es para hacerme el misterioso, pero después de 30 años y habiendo visto la evolución de los pacientes con este virus tengo que ser prudente. Tenemos que pensar que está internado", explicó. Y concluyó: "Hoy a la noche lo voy a ver de nuevo y así sucesivamente hasta que de alguna manera podamos estar todos juntos de nuevo".

En el parte del martes 20, el doctor informó que al realizarle un ecocardiograma y un doppler venoso, se aseguraron que Julián no sufriera lesiones en el corazón ni el sistema circulatorio, más allá de sus complicaciones respiratorias y que si sigue mejorando, podrán trabajar con los kinesiólogos de la institución para bajar los niveles de oxígeno que está recibiendo y evaluar cómo funcionan sus pulmones.