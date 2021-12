Jorge Rial impactó con un sorpresivo anuncio sobre su salud: "Pensé que ya no me iba a alcanzar"

Jorge Rial hizo un anuncio sorpresivo en sus redes sociales e impactó al ambiente de la televisión y de la radio.

Durante el mediodía del miércoles 22 de diciembre de 2021, Jorge Rial impactó al ambiente de la televisión y de la radio argentinas con un sorpresivo anuncio a través de sus redes sociales. El ex Intrusos (América) apeló a las cuentas oficiales de Instagram (@jrial) y Twitter (@rialjorge) para dirigirse a sus millones de seguidores con publicaciones inesperadas.

El periodista, conductor y empresario de 60 años viene de varias jornadas agitadas rumbo a las Fiestas, al margen de las emisiones de su programa Argenzuela por Radio Diez (AM 710). Ahora, realizó un breve y fuerte comunicado que llamó la atención y se hizo viral al instante, generando cierta preocupación.

Jorge Rial anunció que tiene coronavirus: "Vacúnense"

El presentador dio a conocer a través de Instagram y Twitter que se contagió de la enfermedad de la pandemia. Además de la novedad en sí, aportó más detalles y dejó una recomendación en general: "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás".

De esta manera, el periodista deberá pasar la Navidad aislado por precaución y se verá su evolución con el correr de los días de cara a la celebración de Año Nuevo y a los desafíos laborales y profesionales que se le avecinan para 2022.

Jorge Rial confirmó en Instagram que tiene coronavirus.

Los famosos argentinos que tuvieron COVID-19

Además de Víctor Hugo Morales, algunas otras figuras públicas nacionales que dieron positivo y padecieron la enfermedad de la pandemia fueron el presidente Alberto Fernández, Horacio Cabak, Any Ventura, Horacio Pagani, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Diego Korol, Hernán "El Loco" Montenegro, Ignacio "Nacho" Girón, Julio César Falcioni y Susana Giménez.

Por otra parte, varias personalidades reconocidas murieron como consecuencia del coronavirus, como fueron los casos de Mauro Viale, Hugo Arana, Fernando "Pino" Solanas y Horacio González.