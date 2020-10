José María Listorti contó que tiene coronavirus por medio de un video

Está muy claro que absolutamente ninguna persona se puede descuidar del coronavirus. La enfermedad viene arrasando desde principios de año y se ha expandido en todo el planeta. Tal y como ha ocurrido en otros países, en Argentina también alcanzó a famosos y personas reconocidas en la sociedad. El que se sumó a la lista es José María Listorti, que hasta hace unos días tuvo a su compañera de trabajo Denise Dumas con la misma enfermedad.

El primero en anticipar que el comediante contrajo el COVID-19 fue Ángel de Brito, por medio del programa Los Ángeles de la Mañana: “Estuve hablando con él recién, está bien. Ya se le fue la fiebre, le quedaron un poco los dolores en el cuerpo pero obviamente entra él y todos los compañeros que están trabajando en Hay que ver en aislamiento preventivo hasta que se puedan hisopar”.

Horas más tarde, el propio conductor de Hay que ver confirmó -a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter- que contrajo la enfermedad. En el mismo, comentó: "¿Cómo les va? Ayer domingo, me desperté con un poco de fiebre, no mucho: 37,8. Y un poquito de dolor de garganta. Activé el protocolo, me hice un hisopado que me dio positivo. Soy COVID-19 positivo".

Acerca de los síntomas que presenta, Listorti resaltó: "Afortunadamente, me siento bien. Hoy a la mañana, no tuve fiebre. No tengo fiebre actualmente. Olfato, tengo. Gusto, tengo. No me duele la garganta en este momento. Simplemente, tengo un pequeño dolor corporal, cansancio. Pero, la verdad, estoy bien. La preocupación más grande es mi familia".

"Tengo un pequeño dolor corporal, cansancio. Pero, la verdad, estoy bien"

En cuanto al estado de salud de su familia, el ex comediante de Showmatch explicó cómo se encuentran y también le hizo un pedido a la sociedad argentina: "Mis hijos no presentan síntomas, afortunadamente. Moni (su pareja), tampoco. Obviamente, estoy aislado en mi habitación. Esperemos que todo pase. Gracias a todos por la preocupación. Los voy a mantener al tanto. Por ahora, la vengo llevando bien. Cuídense, más que nunca. Cuídense".