El contundente elogio de Iván Noble a Alberto Fernández

Iván Noble dio su postura sobre las medidas del Gobierno ante la pandemia y admitió: "Me da mucha tranquilidad Alberto y la gente con la que está rodeado". El músico afirmó que se están tomando "decisiones firmes y a veces antipáticas" y opinó que "los médicos, enfermeros, científicos, ponen el pecho y los demás ponen la lengua".

"Creo que lo único que tenemos que hacer es pensar que hubiera ocurrido si esto pasaba hace un año y me da escalofríos pensarlo", sostuvo.

Sobre las operaciones anti-cuarentena llevadas a cabo por algunos periodistas durante la última semana, Noble destacó: "Algunos esgrimistas verbales le echan leña al fuego y no es necesario: tienen una ignorancia fosforescente". En este sentido, agregó: “Entiendo que una señora que tiene una mercería putea porque necesita pero no es lo que le pasa a algunos esgrimistas verbales en la tele".

El ex líder de los Caballeros de la Quema se refirió a la situación del arte en el marco de la cuarentena y contó que la semana que viene brindará un concierto por Internet: "Es casi como un debut, la sensación es como hace 30 años cuando me subí por primera vez a un escenario". Noble reconoció que "esta situación es una mezcla de montaña rusa y tren fantasma" pero, igualmente, indicó: "Mi circunstancia personal es privilegiada y trato de acordarme de eso para no entrar en angustias pequeñas, y pienso en la gente que la está pasando mal".