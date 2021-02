Coronavirus: Moria Casán se vacunará con la Sputnik V

"La One" se dará la vacuna rusa.

El próximo viernes Moria Casan recibirá la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. La diva de 74 años será una de las primeras figuras nacionales en recibirla. Esto se debe a que la provincia de Buenos Aires comienza a aplicarla con mayores de 65 años y vacunará a famosos para generar mayor adhesión de la población.

Como sucedió con los médicos en Argentina, y con la madre de Yanina Latorre o Ana Rosenfeld en Miami, a los 21 días de la primera dosis Moria deberá darse la segunda. La noticia la cantó ella misma en el programa de Susana Roccasalvo, "Implacables" (El Nueve). “Mi salud es sagrada. Me hago exámenes todos los años, pap, mamografía… soy muy sana y nunca tengo nada, pero nadie nunca está a salvo”, arrancó comentando "La One".

“El viernes que viene me voy a vacunar. Soy provacuna. Con la Sputnik, con la que hay acá. Me llamaron para saber si quería vacunarme por mi edad y les dije que absolutamente, para eso trabajan los científicos, para que tengamos mejor salud. Si me puse vacunas toda la vida por qué no me voy a poner esta. Yo creo en la ciencia”, confirmó.

Y agregó: “Me voy a hacerlo a La Plata. Voy a la primera dosis y luego tenés que esperar a ver si tenés una reacción alérgica y a las tres semanas te podés poner la segunda dosis”.

Ante la pregunta de si lo consideraba un acto de concientización por aquellos que dudan si aplicársela, Moria sostuvo: “Depende de la credibilidad que tengan para conmigo. Si me conocen, saben que algo prioritario en mi vida es mi salud. ¿Alguna vez escucharon que esté enferma? Yo solo entro al quirófano para hacerme cirugías estéticas”.

Además, en otro tramo de la entrevista la diva le envió buenas energías a su amiga Carmen Barbieri, quien contrajo COVID-19 y está internada con una neumonía, luchando por su vida. "Carmen va a poder salir", aseveró la mamá de Sofía Gala Castiglione. Florencia Peña, Diego Brancatelli y Jorge Rial fueron otros de los famosos que se ofrecieron a aplicarse la primera dosis de la vacuna rusa.

