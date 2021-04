Coronavirus en MasterChef: Hernán el Loco Montenegro dio positivo

Hernán Montenegro dio positivo de coronavirus

A tan solo unas horas del anuncio de las nuevas restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional para frenar el avance del coronavirus en Argentina se conoció la noticia de que un integrante de MasterChef Celebrity 2 dio positivo y es un nuevo famoso contagiado. Se trata de Hernán el Loco Montenegro, uno de los personajes más queridos del certamen culinario más visto de la televisión argentina. El ex basquetbolista había quedado en el centro de la polémica hace unos días por su opinión contra la vacuna del coronavirus.

A esta altura está claro que el coronavirus no distingue entre personas no conocidas, famosos, deportistas, obreros, pro vacunas o anti vacunas. Según aseguró el periodista Pablo Montagna en su cuenta de Twitter el nuevo contagiado de coronavirus es Hernán el Loco Montenegro, uno de los últimos 10 participantes de MasterChef Celebrity 2. Por el momento, desde el programa no confirmaron cómo continuarán las grabaciones del programa más visto de la televisión argentina. Inclusive el deportista iba a ser parte de PH, Podemos Hablar pero debido a haberse contagiado no será de la partida.

Vale recordar que las mismas están adelantadas unas dos semanas respecto a lo que se ve cada día en la pantalla de Telefe. Las grabaciones ya fueron detenidas por unos días cuando se supo que Paula Cháves se había contagiado. La modelo había ido como invitada al certamen, por lo que todos los que compartieron estudio con ella debieron hisoparse y aguardar a los resultados, que finalmente fueron negativos. Por su parte, Carmen Barbieri fue una de las primeras convocadas pero no pudo arrancar a competir debido al delicado estado de salud que tuvo que atravesar por haberse contagiado de coronavirus.

El pasado 23 de marzo, el ex basquetbolista había quedado en el centro de la polémica cuando en charla con El show del espectáculo (Radio Urbana) afirmó que no se iba a vacunar "nunca". "Sé que esa vacuna es una porquería", afirmó de forma controversial Montenegro. El ex deportista disparó: "A mí el Covid ya bastante me modificó la vida, y me la tengo que fumar todos los días".

"Yo me cuido lo que me tengo que cuidar. Pero si no le tengo miedo a morir, ¿qué me voy a preocupar por el Covid?", había sumado el participante de MasterChef Celebrity en aquella ampliamente criticada entrevista en la que también aseguró que el Covid mató a "mucha gente que estaba con las defensas bajas". Las desubicadas declaraciones del ex deportista no fueron bien recibidas por buena parte de la sociedad, que espera ansiosa por las vacunas que finalmente permitan empezar a dejar atrás este terrible virus.