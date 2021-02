Araceli González tiene coronavirus y preocupa su salud

La actriz confirmó que tiene coronavirus.

Un nuevo caso de coronavirus se confirmó en la farándula en las últimas horas. Se trata de una reconocida actriz que después de varios días de notar síntomas como dolor de cabeza, muscular y fiebre, decidió testearse para saber si se había contagiado de coronavirus. Araceli González compartió el resultado de su hisopado y el de su pareja Fabián Mazzei y anunció la noticia en sus historias de Instagram: "Positivo para mí. Negativo para Fabi".

"Qué locura es naturalizar algo que de verdad es muy triste", comentó la actriz algo angustiada sobre la situación que deberá enfrentar los próximos días. Fabián Mazzei, que a pesar de haber dado negativo se encuentra aislado junto a ella, es el encargado de prepararle las comidas y cuidarla: "El número uno, nadie me cuida como él, que es un genio".

González también contó a través de sus redes que cree que el contagio se produjo porque junto a su pareja estuvieron cuidando a su prima, tías y el tío, que ahora está internado por coronavirus en la Clínica Olivos. La aparición de síntomas alertó a la pareja que rápidamente decidieron hisoparse para saber cómo encarar los siguientes días.

En sus recientes publicaciones, la voz de González denotó cierto cansancio y dolor que ella misma se encargó de aclarar el por qué: "Hace dos días que empecé con muchos síntomas y ya no me da el cerebro, por eso hablo despacio". Hoy, la actriz compartió el desayuno que le hizo su pareja y aseguró que ayer estuvo "desaparecida" porque se sintió "muy, muy mal".

"El COVID tiene distintas olas. Y hay que transitarlo día a día", sumó a sus historias de Instagram en las que la actriz muestra el desayuno que le preparó Mazzei. El actor, con el que González está casada desde el 2013, está aprendiendo a cocinar vegetariano diariamente ante la enfermedad de su pareja, que se muestra muy agradecida por su ayuda: "No me da el cuerpo para mostrar de verdad cómo me está atendiendo".

Vale recordar que en el 2019 González debió ser internada por una infección urinaria severa. Después de dos días en terapia intensiva, la actriz aseguró que pasó varias jornadas con "fiebres, dolores, incertidumbre y miedo". Un caso "raro y único" por el que el cuerpo de la actriz debió "batallar" para derrotar a una bacteria que llegó hasta su sangre. "Peleé fuerte. No me rendí", aseguró en su momento González.