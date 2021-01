Sergio Lapegûe, internado en el Sanatorio Juncal tras contraer coronavirus.

Sergio Lapegüe se contagió de coronavirus tras regresar de sus vacaciones en República Dominicana. El conductor de TN es grupo de riesgo debido a que es asmático y desde el domingo pasado, permanece internado en el Sanatorio Juncal. Ahora, el periodista informó que el virus afectó a uno de sus pulmones, por lo que comenzó con el tratamiento con plasma para mejorar su estado de salud.

El uso de plasma convaleciente es una alternativa para el tratamiento de los pacientes que están cursando con COVID-19. Las personas recuperadas poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. Este fue el tratamiento que Lapegüe recibió en las últimas horas y que celebró con aires esperanzadores.

"Recibiendo plasma de convaleciente!!. Recibiendo esperanza!!", escribió el periodista y mostró con una fotografía el momento del tratamiento.

El periodista de 56 años de edad, fue internado debido a su condición de asmático. En principio, comenzó teniendo tos y un cansancio mayor de lo habitual. Pero el conductor de TN pensó que era debido a la ola de calor. Luego vino la fiebre, que subió con el correr de las horas y decidió hacerse un hisopado.

"Ahí la historia cambió", admitió Lapegüe y contó que su pulmón derecho comenzó a ser invadido por el virus y quedó internado en el Sanatorio Juncal de Temperley. "La rápida acción de los médicos está evitando q se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma", anticipó el periodista, muy agradecido por la atención de los médicos, enfermeros y de todo el personal que se está encargando de su cuidado. Por el momento, permanecerá internado y en aislamiento, esperando a que el virus se vaya y a que su estado de salud mejore.

El relato de Sergio Lapegüe tras contraer coronavirus

Y un día me tocó a mi...

Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llame al otro día a mi Neumonologo, fui a el sanatorio juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambio. Mi pulmon derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando q se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando q el virus se vaya... muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento!!! De corazón gracias. Cuídense!!!.