Córdoba: un hombre encontró a una boa en su auto mientras manejaba

El momento del rescate de la boa constrictor en Alta Córdoba.

Un hombre fue sorprendido mientras manejaba por una boa constrictor que se encontraba tranquilamente reposada en el interior de su auto. El hecho sucedió en Alta Córdoba, en la esquina de Jerónimo Luis de Cabrera y Rodríguez Peña.

"Me bajaba para hacer unas compras, intentaba sacar la mochila y encontré al pequeño animalito visitándome. Me dio un susto bárbaro", reconoció el conductor a El Doce. Una vez que vio a la lampalagua asomándose, detuvo el auto y llamó a la policía ambiental para que lo ayude con su situación.

La policía ambiental pudo sacar a la lampalagua del vehículo.

Después de un largo operativo, la Patrulla Ambiental de la Policía Municipal de Córdoba logró sacar a la boa del vehículo sana y salva.

La lampalagua, de aproximadamente 50 centímetros de longitud, se había metido por el motor del auto y había ingresado al tablero.

El dueño del auto no supo identificar cuándo ni dónde fue que la serpiente logro ingresar a su vehículo: "No tengo idea en qué momento entró, me debo haber olvidado alguna ventana abierta".

El oficial José Quevedo, de la patrulla ambiental y uno de los protagonistas del rescate de la boa, relató que el animal estaba “bastante agresivo” en el momento en que la encontraron y sacaron del vehículo.

“El hombre estaciona en un sector de parque en su barrio, así que suponemos que posiblemente la lampalagua se le subió al coche por el motor y luego de ahí se metió adentro del ‘torpedo’ del vehículo”, explicó el agente a Cadena 3.

Así fue el rescate de la lampalagua