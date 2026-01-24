Simples y económicos: 3 secretos de limpieza para que tu casa luzca como un hotel 5 estrellas.

Limpiar tu casa al punto de que parezca un hotel cinco estrellas puede parecer imposible, pero no lo es. Los expertos en trucos de limpieza tienen muchos secretos que seguramente no conocés para dejar el hogar impecable y con rico aroma.

No es necesario que gastes mucho dinero en productos de limpieza caros. Con productos económicos y fáciles de conseguir vas a poder replicar estos consejos en toda tu casa.

Estos consejos fueron compartidos por una experta en limpieza, creadora de la cuenta de TikTok Tips de la abuela Clara, donde comparte diferentes secretos de limpieza económicos y simples.

3 secretos de limpieza para que tu casa parezca un hotel 5 estrellas

1. Para dejar los pisos relucientes

Colocar en un balde 2 litros de agua caliente, un chorrito de aromatizante para piso, un chorrito de vinagre blanco y 1/4 de taza de bicarbonato de sodio.

"Trapear con agua caliente nos va a ayudar a eliminar la suciedad mucho más fácil, a que el piso se seque en menor tiempo y a intensificar el aroma", aconseja la experta.

2. Para una habitación relajante y con rico aroma

"Esto es lo que le aplico siempre a mi cama para que huela como un hotel 5 estrellas", cuenta. Vas a necesitar un atomizador vacío. Adentro vas a colocar 1/3 de taza de alcohol, 1/3 de taza de suavizante para ropa y 15 gotas de la esencia que quieras.

"A mí me encanta la de lavanda porque me ayuda a relajarme un montón", sugiere la creadora del video. Agitá muy bien la mezcla y rociala sobre tu cama y habitación para dejar un aroma exquisito.

3. Para que el baño huela rico siempre

Para absorber los malos olores, colocá en un frasquito de vidrio un poco de arroz blanco crudo. Sumá unas gotitas de la esencia que quieras y revolvé.

Colocá entre 5 y 8 gotas de tu aceite esencial favorito en el interior del rollo del papel higiénico. "Verás que en cada vuelta se reactiva el olor", asegura.

Colocá unas gotitas de la esencia en el cepillo de baño para limpiar el inodoro. Por último, humedecé pedacitos de algodón con la misma esencia y colocalos en el fondo del tacho de basura.