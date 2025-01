¿Cuál es el secreto para no fallar y siempre elegir la mejor palta?

Cómo elegir una buena palta.

No hay dudas de que la palta es un gran ingrediente para elaborar desayunos, almuerzos, meriendas y hasta en las cenas, pero no todos saben cuál es el secreto para elegir la correcta. A continuación te contamos el truco para encontrarla siempre apta para el consumo y que tengas que esperar varios días.

Desde hace un tiempo, el uso de la palta comenzó a popularizarse de gran manera porque se trata de una fruta saludable que puede utilizarse en una enorme variedad de comidas. Además, su gusto permite que sea utilizable en diferentes momentos del día. Aunque hay un secreto que pocos conocen al momento de comprarlas y que permite ahorrar dinero.

"Tiene que tener una pequeña consistencia en la que uno pueda hundir el dedo. No se tiene que ir hasta adentro o debe ser una piedra", expresó Rodolfo Vera, cheff, en un video difundido en X (Ex Twitter). "Y aunque parezca mentira, la palta entre más pequeña, va a ser más sabrosa", agregó. Un consejo útil que ayudará a muchas personas a determinar su compra cuando concurran al supermercado o verdulería, ya que les permitirá saber si se trata de un producto en condiciones de ser consumido o no.

Otros de los consejos que entrega el profesional de la cocina es que se pueden elegir las paltas que disponen de cierta dureza, debido a que existe una manera de conservarlas y dejarlas listas para ser utilizadas en la preparación que se pretenda llevar a cabo. "Se las envuelve en diario, se las coloca en un lugar oscuro para que se acelere su proceso de maduración", señaló. Un aviso práctico que demanda ir revisando el estado de la fruta para determinar su grado de calidad y que no se desperdicie.

Beneficios de incorporar la palta a nuestra alimentación

Además de ser un alimento con un agradable sabor y que se puede combinar de gran manera con otros productos, el consumo de palta se encuentra recomendado por los beneficios que otorga. Es necesario recordar que en la Argentina, este producto alcanza su mayor grado de calidad durante los meses de mayo y junio. Es en estos días que se aconseja comprarla para un mayor disfrute de su calidad.